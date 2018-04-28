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Штутгарт. Вандевей и Плишкова сыграют в финале

Каролин Гарсия и Анетт Контавейт не смогли составить достойной конкуренции в полуфиналах

  • 28.04.2018 22:17
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Jimmie48 Photography. Коко Вандевей
© Jimmie48 Photography. Коко Вандевей

На грунтовом турнире серии Премьер в Штутгарте состоялись полуфинальные матчи. Измотанная тремя трехсетовыми поединками француженка Каролин Гарсия (ранее обыграла Шарапову, Костюк и Свитолину) в двух сетах уступила американке Коко Вандевей, которая до этого выбила первую ракетку мира Симону Халеп и триумфаторку Майами Слоан Стивенс.

В другом полуфинале представительница Чехии Каролина Плишкова также без особых проблем справилась с эстонкой Аннет Контавейт.

Штутгарт. Полуфиналы
Коко Вандевей (США) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:4, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Аннет Контавейт (Эстония) – 6:4, 6:2

Вылет Гарсии позволил Плишковой уверенней закрепиться на 6 позиции в мировом рейтинге, победа на турнире увеличит отрыв до 400 очков. Коко Вандевей при любом исходе финала останется на 13 позиции.

В чемпионской гонке Плишкова может обойти Квитову (чешки занимают 5 и 6 место), но для этого нужно обязательно побеждать в финале. Четвертое место Свитолиной в обеих рейтингах пока в безопасности.

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Источник — Sport.ua

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