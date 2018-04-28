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Надаль – 4-й теннисист в истории, выигравший 400 матчей на грунте

При этом 31-летний испанец выиграл 92 процента матчей на грунте

  • 28.04.2018 20:02
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал 400-ю победу на грунте, обыграв Давида Гоффена в полуфинале турнира в Барселоне.
 
Напомним, в финале Рафаэль сыграет с греком с русскими корнями — Стефаносом Циципасом, который впервые в карьере пробился в решающий матч турнира ATP. В случае поражения Надаль лишится первой строчки рейтинг-листа.
 
До испанца этот рубеж преодолевали только три теннисиста: Томас Мустер (422), Мануэль Орантес (502) и Гильермо Вилас (659). При этом у Надаля всего 35 поражений на грунте, у Мустера – 127, у Орантеса – 150, а у Виласа – 162. Примечательно, что все четыре теннисиста – левши. В женском туре 400 грунтовых побед нет ни у кого.
 
На грунте Надаль выиграл 92 процента матчей. Ближе всего по этому показателю к нему Бьорн Борг, у которого 86 процентов побед. 10-кратный победитель «Ролан Гаррос» выиграл 18 последних матчей и 44 последних сета на грунте. Из 44 партий 16 закончились со счетом 6:0 или 6:1, и только в одной Надаль проиграл пять геймов.
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Источник — Twitter

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