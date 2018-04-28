Барселона. Надаль победил Гоффена и сыграет с Циципасом в финале

У румын даже с учетом проигрыша нам больше забитых и лучше разница забитых-пропущенных. Ось така ...

Украина - Япония 1:7Румыния - Япония 2:3 (ОВ 2:2 ОТ 0:1)Украина - Эстония 0:2Румыния - Эстония 0:...

На суши наших настрогали.

Если сравнивать, как играли наши и румыны против других сборных, закрадывается мысль, как это мы ...

Надо было не злить японцев своим голом. Получили полные ворота.

Баскетбол,гандбол,волейбол,хоккей ухайдокали- следующий футбол??!!!