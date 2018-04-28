Барселона. Надаль победил Гоффена и сыграет с Циципасом в финале

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел в финал турнира в Барселоне (Испания), уверенно победив бельгийца Давида Гоффена (4) — 6:4, 6:0.
Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Надаль сделал 2 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Гоффена 1 подача навылет, 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.
Барселона. 1/2 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 6:0
В финале Рафаэль сыграет с греком с русскими корнями — Стефаносом Циципасом, который впервые в карьере пробился в решающий матч турнира ATP. В случае поражения Надаль лишится первой строчки рейтинг-листа.
Источник — Sport.ua
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