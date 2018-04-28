Барселона. Циципас впервые в карьере вышел в финал

19-летний грек Стефанос Циципас в Барселоне обыграл испанца Пабло Каррено-Бусту со счетом 7:5, 6:3 и впервые в карьере вышел в финал турнира АТР. По ходу недели грек обыграл четырех теннисистов, которые стоят выше него в рейтинге, и не проиграл ни одного сета.
По итогам турнира Циципас впервые в карьере войдет в топ-50.
Напомним, что продолжается серия побед Рафаля Надаля на грунте.
Источник — Чемпионат
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