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Барселона. Циципас впервые в карьере вышел в финал

В финале он сыграет с победителем матча Надаль - Гоффен

  • 28.04.2018 17:28
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overbetting. Стефанос Циципас
© overbetting. Стефанос Циципас
19-летний грек Стефанос Циципас в Барселоне обыграл испанца Пабло Каррено-Бусту со счетом 7:5, 6:3 и впервые в карьере вышел в финал турнира АТР. По ходу недели грек обыграл четырех теннисистов, которые стоят выше него в рейтинге, и не проиграл ни одного сета.
 
По итогам турнира Циципас впервые в карьере войдет в топ-50.
 
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Источник — Чемпионат

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