Серена УИЛЬЯМС: «Говорить про мои 90 кг - это сексизм»

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс прокомментировала слова Иона Цириака, который упрекнул ее в лишнем весе. Владелец турнира в Мадриде сказал: «Серене 36 лет, она весит 90 килограммов. Я бы хотел видеть женский теннис другим».
«Я считаю, что люди имеют право на собственное мнение. Очевидно, что на мне женский теннис не заканчивается. Но я с ним поговорю, поверьте мне. Я с ним поговорю. Это невежественные слова, это сексистские слова. Может быть, он невежественный человек».
Напомним, что Серена рассказала о планах о завершении карьеры.
Источник — Sports.ru
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Сказал правду о корове 90кг - обвинили в сексизме.
Бред
Сказал правду о корове 90кг - обвинили в сексизме. Бред
Поддерживаю в том, что нужно говорить правду в глаза. Ты тупой.
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