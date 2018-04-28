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Серена УИЛЬЯМС: «Говорить про мои 90 кг - это сексизм»

Теннисистка разберется с обидчиком

  • 28.04.2018 12:28
  • 962 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс прокомментировала слова Иона Цириака, который упрекнул ее в лишнем весе. Владелец турнира в Мадриде сказал: «Серене 36 лет, она весит 90 килограммов. Я бы хотел видеть женский теннис другим».
 
«Я считаю, что люди имеют право на собственное мнение. Очевидно, что на мне женский теннис не заканчивается. Но я с ним поговорю, поверьте мне. Я с ним поговорю. Это невежественные слова, это сексистские слова. Может быть, он невежественный человек».
 
Напомним, что Серена рассказала о планах о завершении карьеры.
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Источник — Sports.ru

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Комментарии
    Bacardi
    online
      Bacardi, 28.04.2018 12:57
    +1
    Демократия это хорошо, но уже неграм и слова не скажи !!
    Сказал правду о корове 90кг - обвинили в сексизме.

    Бред
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 28.04.2018 13:09
    0
    Bacardi, 28.04.2018 12:57
    Демократия это хорошо, но уже неграм и слова не скажи !!
    Сказал правду о корове 90кг - обвинили в сексизме. Бред

    Поддерживаю в том, что нужно говорить правду в глаза. Ты тупой.
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    goshamway
    online
      goshamway, 28.04.2018 13:16
    +1
    у цериака просто xyй маленький
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    Andriy Cherkas
    online
    Andriy Cherkas, 28.04.2018 13:26
    0
    Хто такий Чірік, а хто Серена. Вона краща тенісистка всіх часів, а він хам і мудак.
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    Jovi Burst
    online
      Jovi Burst, 28.04.2018 13:52
    0
    Невежественно - это весить 90 кг для женщины. Бегемотиха.
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