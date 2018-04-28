Серена УИЛЬЯМС: «Говорить про мои 90 кг - это сексизм»

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс прокомментировала слова Иона Цириака, который упрекнул ее в лишнем весе. Владелец турнира в Мадриде сказал: «Серене 36 лет, она весит 90 килограммов. Я бы хотел видеть женский теннис другим».

«Я считаю, что люди имеют право на собственное мнение. Очевидно, что на мне женский теннис не заканчивается. Но я с ним поговорю, поверьте мне. Я с ним поговорю. Это невежественные слова, это сексистские слова. Может быть, он невежественный человек».

Напомним, что Серена рассказала о планах о завершении карьеры.