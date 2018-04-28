Свитолина попрощалась с турниром в Штутгарте

Вчера Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Штутгарте в трех сетах уступила Каролин Гарсии со счетом 7:6(4), 4:6, 2:6.

Сегодня украинка на своей странице в Фейсбуке попрощалась с немецким турниром:

«Спасибо Porsche Tennis Grand Prix и всем спонсорам за гостеприимство. Увидимся в следующем году», - написала Свитолина.

Напомним, сейчас украинка идет четвертой в рейтинге WTA.