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Прага. Костюк проиграла в первом матче квалификации

Украинска не сумела восстановится от Штутгарта и утупила теннисистке из 3 сотни рейтинга WTA

  • 28.04.2018 13:10
  • 848 просмотров
  • 6 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проиграла стартовый матч квалификации на турнире в Чехии. В поединке против румынки Елены Габриэлы Рузе украинка очень часто ошибалась, что и предопределило результат.

Прага. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Елена Габриэла Рузе (Румыния) – 6:2, 5:7, 3:6

Первый сет отвратно провела румынка, которая крайне нестабильно подавала. Костюк также играла не на своем обычном уровне, но на фоне неудач соперницы выглядела лучше. 6:2 и показалось ,что в этом матче многое решено.

Во второй партии Рузе наладила подачу и у Марты сразу же возникли проблемы. Равная игра продолжалась до счета 5:5, но в самый ответственный момент украинка дрогнула и позволила румынке сравнять счет в поединке.

Финальный сет прошел хуже и шансов на спасение практически не просматривалось. Рузе повела 5:0, немного понервничала, но Костюк помогла ей несколькими двойными ошибками в девятом гейме.

15-летняя украинка не смогла восстановиться после Штутгарта, но и Рузе неплохо отыграла во втором и третьем сете.

Далее румынка выходит на Викторию Томову из Болгарии, а Костюк будет готовиться к 100-тысячнику в Трнаве (14 – 20 мая).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 28.04.2018 13:23
    +2
    Перевантажують юніорку дорослими турнірами..... заганяють дівчину!
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    Олександр Радченко
      Олександр Радченко, 28.04.2018 13:24
    0
    Самое интересное будет в следующем году , ей надо будет защищать много очков и еще этот дурацкий лимит
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 28.04.2018 13:28
    +4
    6 матчей за неделю, это по сути график большого шлема. Не у каждого зрелого топ теннисиста хватает сил на такую продолжительную дистанцию, что уже говорить о 15-летней девочке. Кто-то в комментариях под текстовой трансляцией написал: "А вы мол на Свитолину говорите", так вот я категорически не приемлю такие сравнения. Во первых 23 и 15 лет. Колоссальная разница в опыте и физике. В вторых Эллина отдыхала почти месяц, а Марта, как уже писал выше, играла 6 матч за неделю. Абсолютно не корректно их сравнивать на данный момент.
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    B.Borg
    online
    B.Borg, 28.04.2018 13:30
    +2
    Похоже, румынка порчу навела. А, если, серьёзно, то Марта всегда играет честно, настолько насколько может в данный момент. И была близка к камбеку, что уже стало её коронкой. После каждой её игры всегда есть надежда на хорошее продолжение, нет безнадеги. А, пока, пусть привыкает к новым высотам и восстанавливается. Её ждут великие дела.
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    pass19
    online
      pass19, 28.04.2018 13:40
    +1
    После зала на открытый грунт, не успела прибиться, отсюда куча ошибок и двойных
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 28.04.2018 13:58
    0
    Матч не бачив але прочитав текстову трансляцію і коменти-скільки є просто даунів,як можна критикувати дівчинку15 років за програш після Штутгарта день пройшов перехід із закритого специфічного грунту на типовий грунт-зрозуміло,шо адаптування буде дуже складне(так швидко) хотелку зменшіть трошки-Марта ще дитина,провали це нормально зара для неї,мені не подобається як після сьогоднішньої поразки унікуми накинулись на Марту,вчора теж з Еліною-дозволяли собі зайве-яза таке би банив,на рахунок Еліни я теж злий був,але дурниці не писав,я знаю,що це елемент підготовки до РоланГаросу і тому розумію чому вона була так спокійна..вболівальники-не пишіть бруду про наших тенісисток,інакше йдіть на спортс ру
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