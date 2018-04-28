Прага. Костюк проиграла в первом матче квалификации

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проиграла стартовый матч квалификации на турнире в Чехии. В поединке против румынки Елены Габриэлы Рузе украинка очень часто ошибалась, что и предопределило результат.



Прага. Первый круг квалификации

Марта Костюк (Украина) – Елена Габриэла Рузе (Румыния) – 6:2, 5:7, 3:6

Первый сет отвратно провела румынка, которая крайне нестабильно подавала. Костюк также играла не на своем обычном уровне, но на фоне неудач соперницы выглядела лучше. 6:2 и показалось ,что в этом матче многое решено.

Во второй партии Рузе наладила подачу и у Марты сразу же возникли проблемы. Равная игра продолжалась до счета 5:5, но в самый ответственный момент украинка дрогнула и позволила румынке сравнять счет в поединке.

Финальный сет прошел хуже и шансов на спасение практически не просматривалось. Рузе повела 5:0, немного понервничала, но Костюк помогла ей несколькими двойными ошибками в девятом гейме.

15-летняя украинка не смогла восстановиться после Штутгарта, но и Рузе неплохо отыграла во втором и третьем сете.

Далее румынка выходит на Викторию Томову из Болгарии, а Костюк будет готовиться к 100-тысячнику в Трнаве (14 – 20 мая).