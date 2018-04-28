Прага. Марта Костюк – Елена Габриэла Рузе. Текстовая трансляция

Сегодня, 28 апреля, на грунтовом турнире в Праге 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк сыграет поединок первого тура квалификации против Елены Габриэлы Рузе из Румынии (№221 WTA).
Время начала поединка – 11:00 по Киеву. Сетка квалификации здесь. Костюк посеяна под 8-м номером.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Прага. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Елена Габриэла Рузе (Румыния)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.