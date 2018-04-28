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Прага. Марта Костюк – Елена Габриэла Рузе. Текстовая трансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча квалификации на турнире в Чехии

  • 28.04.2018 10:00
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня, 28 апреля, на грунтовом турнире в Праге 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк сыграет поединок первого тура квалификации против Елены Габриэлы Рузе из Румынии (№221 WTA).

Время начала поединка – 11:00 по Киеву. Сетка квалификации здесь. Костюк посеяна под 8-м номером.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Прага. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Елена Габриэла Рузе (Румыния)

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Источник — Sport.ua

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