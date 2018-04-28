Прага. Марта Костюк – Елена Габриэла Рузе. Текстовая трансляция

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ЧМ по хоккею. Украина с боем уступила Литве в овертайме 10:16 — Дмитрий Фельман Не говорите чушь, Украина на этом турнире оприори не кого не превосходит по подбору игроков уже ...

ЧМ по хоккею. Украина сохранила место в Дивизионе 1B 10:14 — stiv64 Развитие спорта зависит от развития и состояния страны. Как живет народ так и в спорте.И не зави... 10:06 — stasina Одразу видно людину, яка ніхрєнашечки не знає про хокей, але впевнено вмикає ура-патріота :DЗбірн...