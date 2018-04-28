Рафаэль НАДАЛЬ: «Мне было нелегко с Клижаном»

Вчера Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира в Барселоне обыграл Мартина Клижана и вышел в полуфинал, где сегодня сыграет с Давидом Гоффеном.

Во втором сете Надаль уступал 4:5 с брейком и был близок к тому, чтобы прервать свою 41-сетовую беспроигрышную серию на грунте – испанцу пришлось отыграть 3 сет-болла.

Первая ракетка мира признался, что победа была непростой:

«Что произошло во втором сете? Просто сопернику тоже хотелось победить, и он играл очень хорошо. Мне было нелегко. Мартин выиграл здесь уже пять матчей подряд, никто не подарил ему путёвку в четвертьфинал.

Я здорово провёл первый сет, но во втором стал играть мягко и плоско. У меня были шансы сделать обратный брейк, однако я ими не воспользовался. Я продолжал биться, и при счёте 5:4 в его пользу мне немного повезло. Я отыгрался, а затем сделал ещё один брейк, выиграв матч.

Во время перехода перед 12-м геймом я настраивался на то, чтобы вновь взять его подачу. Было подходящее время для того, чтобы действовать агрессивно, атаковать. Мне удалось сделать это, и я очень рад. Мартин — тяжёлый соперник, он сумел создать мне проблемы, но я победил.

У меня не было таких сетов с тех пор, как я вернулся к выступлениям после травмы. Здорово, что я прошёл дальше. Из турнира вылетели Тим, Димитров… Простых матчей и лёгких соперников не бывает, и этот турнир — лучший показатель».