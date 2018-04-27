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ВАНДЕВЕГЕ: Победа над первой ракеткой всегда приносит особые ощущения

Американская теннисистка прокомментировала победу над Симоной Халеп в Штутгарте

  • 27.04.2018 23:56
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Getty Images. Коко Вандевеге
© Getty Images. Коко Вандевеге
Американка Коко Вандевеге, победившая первую ракетку мира, румынку Симону Халеп, в четвертьфинале турнира в Штутгарте, поделилась эмоциями после успеха.
 
«Победа над первой ракеткой мира всегда приносит особые ощущения. Это определенный знак качества. Очень довольна результатом. Я делала все зависящее, чтобы контролировать ход игры, и это облегчило путь к победе. На этом турнире отличный состав, это великолепно. Я 16-я ракетка мира, но даже не попала в число сеяных. Здесь встречаюсь с лучшими игроками мира. Слоан, Лаура, Симона — сетка совсем не из легких», — сказала Вандевеге.
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Источник — WTA Insider

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