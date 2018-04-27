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Каролин ГАРСИЯ: «Всегда нравится играть со Свитолиной»

Французская теннисистка прокомментировала победу над первой ракеткой Украины в Штутгарте

  • 27.04.2018 23:29
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Getty Images. Каролин Гарсия
© Getty Images. Каролин Гарсия
Француженка Каролин Гарсия, одержавшая волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира категории Premier в Штутгарте, рассказала о причинах неудачных выступлений в первые месяцы этого сезона.
 
«На последних турнирах я не чувствовала игру, свои удары. Голова была на корте только наполовину. Разница в уровне игры теннисисток в туре очень мала, так что, не будучи готовой на 100 %, точно потерпишь поражение. На этой неделе я старалась изменить именно психологический настрой. Мне всегда нравится играть со Свитолиной. У нас получаются длинные перестрелки, никто не хочет сдаваться, мы обе бьемся, отыгрываемся. Это важная победа», — сказала Гарсия.
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Источник — WTA Insider

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