Каролин ГАРСИЯ: «Всегда нравится играть со Свитолиной»

Француженка Каролин Гарсия, одержавшая волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира категории Premier в Штутгарте, рассказала о причинах неудачных выступлений в первые месяцы этого сезона.
«На последних турнирах я не чувствовала игру, свои удары. Голова была на корте только наполовину. Разница в уровне игры теннисисток в туре очень мала, так что, не будучи готовой на 100 %, точно потерпишь поражение. На этой неделе я старалась изменить именно психологический настрой. Мне всегда нравится играть со Свитолиной. У нас получаются длинные перестрелки, никто не хочет сдаваться, мы обе бьемся, отыгрываемся. Это важная победа», — сказала Гарсия.
Источник — WTA Insider
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