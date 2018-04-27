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Барселона. Надаль и Гоффен вышли в полуфинал

Определились полуфиналисты грунтового турнира в Барселоне

  • 27.04.2018 22:56
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twitter.com/atpworldtour
© twitter.com/atpworldtour

На грунтовом турнире категории ATP 500 в Барселоне состоялись четвертьфинальные матчи.

Все результаты дня.

Циципас (Греция) - Тим (Австрия) 6:3, 6:2

Карреньо-Буста (Испания) - Димитров (Болгария) 6:3, 7:6

Надаль (Испания) - Клижан (Славения) 6:0, 7:5

Гоффен (Бельгия) - Баутиста-Агут (Испания) 6:7, 6:2, 6:2

В полуфиналах сыграют Надаль против Гоффена и Циципас против Карреньо-Бусты.

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Источник — Sport.ua

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