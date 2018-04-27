СВИТОЛИНА: «Могла сыграть лучше и немного разочарована»

В 1/4 финала турнира в Штутгарте Свитолина в трех сетах уступила Каролин Гарсии.

«Была готова к матчу и считаю, что сыграла хорошо. Это был хороший матч для нас обеих, качественный теннис. Конечно, я немного разочарована, ведь могла сыграть лучше в некоторых моментах».

«Но это теннис, и если ты не используешь свои моменты, то соперник выигрывает».

«Каролин вовремя улучшила свою игру и взяла победу", - сказала Свитолина.