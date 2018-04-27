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СВИТОЛИНА: «Могла сыграть лучше и немного разочарована»

Украинка Элина Свитолина прокомментировала неудачу в Штутгарте

  • 27.04.2018 21:03
  • 1128 просмотров
  • 8 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

В 1/4 финала турнира в Штутгарте Свитолина в трех сетах уступила Каролин Гарсии.

«Была готова к матчу и считаю, что сыграла хорошо. Это был хороший матч для нас обеих, качественный теннис. Конечно, я немного разочарована, ведь могла сыграть лучше в некоторых моментах».

«Но это теннис, и если ты не используешь свои моменты, то соперник выигрывает».

«Каролин вовремя улучшила свою игру и взяла победу", - сказала Свитолина.

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Источник — WTA

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Комментарии
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 27.04.2018 21:08
    0
    ахахахаха.Ой блін,хорошо зіграла.Просто чудово я аж в захваті від твоєї гри...
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    wolfwolf777
    online
      wolfwolf777, 27.04.2018 21:20
    0
    налаживай личную жизнь, пеки блины....!!
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    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 27.04.2018 21:20
    0
    Треба Маші Зінченко сказати нехай в своїх мемуарах про цю групу напише і буде йому підкат зараховано
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    ac1957i.ua
      ac1957i.ua, 27.04.2018 21:40
    +5
    Элина играет так, как может играть.Благодаря ей,многие начали смотреть теннис. Она подняла планку украинского женского тенниса на высокий уровень.Теперь будем надеяться, что Марта Костюк продолжит эстафету Элины и еще выше поднимется в рейтинге.Главное что Свитолина дала мощный толчек.И за это ей респект.
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    Владимир Владимирович
      Владимир Владимирович, 27.04.2018 21:54
    +2
    Что то мы уже Элину рано списали, а ей всего 23 года и по одному турниру судить не стоит. Главные ее матчи впереди, а сегодня была просто разминка.
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 27.04.2018 22:13
    -3
    Якщо вона вважає, що "зіграла добре"..... до кінця сезону виле з першої десятки рейтингу - і вже ніколи в ній не буде! Бездарно проперла 7 номеру (а Світоліна 4-та !) ... дитись на цю бездаршу після цього тошно..... українське чувирло!
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 27.04.2018 22:17
    -1
    Світоліна каже "це був якісний теніс"??? Вести у другій партії 3:0 і програти 4:6 - І ЦЕ ЯКІСНИЙ ТЕНІС ???... Таки бездарне чувирло...
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    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 27.04.2018 22:27
    0
    Не розумію чому стільки соплів...так результат та кінець гри не найкращі, але коли читаю такі коменти людей, які в житті навіть ракетки не бачили, то це вже перебір..
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