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Нисикори не выступит в Эшториле

Травма запястья продолжает беспокоить Кеи Нисикори

  • 27.04.2018 20:42
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Getty Images. Кеи Нисикори
© Getty Images. Кеи Нисикори

В среду Кеи Нисикори снялся с матча против Гильермо Гарсии Лопеса на турнире в Барселоне из-за травмы запястья.

Теперь по той же причине он отказался от участия в турнире АТР 500 в Эшториле, который пройдет с 30 апреля по 6 мая.

Сможет ли японец восстановиться к старту «Ролан Гаррос», по-прежнему не известно.

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Источник — Sport24

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