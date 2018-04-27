Нисикори не выступит в Эшториле

В среду Кеи Нисикори снялся с матча против Гильермо Гарсии Лопеса на турнире в Барселоне из-за травмы запястья.

Теперь по той же причине он отказался от участия в турнире АТР 500 в Эшториле, который пройдет с 30 апреля по 6 мая.

Сможет ли японец восстановиться к старту «Ролан Гаррос», по-прежнему не известно.