Штутгарт. Свитолина снова уступила Гарсие, выиграв первый сет

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира серии Премьер в Штутгарте. В поединке 1/4 финала украинка в трех сетах проиграла француженке Каролин Гарсие, которая в предыдущем раунде выбила Марту Костюк.



Штутгарт. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6(4), 4:6, 2:6



Первый сет прошел в лучших традициях двух последних противостояний Свитолиной и Гарсии. Даже показалось, что это третья серия всеми любимого сериала. В первых геймах девушки продемонстрировали силу своей подачи, сделав несколько эйсов, но очень быстро начали создавать друг другу проблемы. Первой удалось реализовать брейкпоинт Гарсии, которая повела со счетом 5:3 и сразу после этого вышла подавать на сет. Свитолина собрала все силы в кулак и провела остаток первой партии на очень высоком уровне. Элина играла первым номером и это приносило результат. По законам жанра в первой партии должен был состояться тай-брейк, результат которого также был предсказуем. И о чудо, все так и случилось. Свитолина выиграла первую партию на тай-брейке, как на Итоговом турнире и в Пекине в прошлом году.

Стало немного не по себе, ведь результаты предыдущих матче были не в нашу пользу. Но начало второго сета не предвещало ничего плохого. Свитолина легко выиграла 3 гейма, но потом немного расслабилась. Этим молниеносно воспользовалась Гарсия и быстро вернулась в игру – 3:3. Дальше было совсем неприятно: француженка повела с брейком и вышла подавать на партию. В 10 гейме (продолжительность – 13,5 минут) украинка имела 6 брейкпоинтов, чтобы переломить ход поединка, но Гарсия все-таки защитила свою подачу и сравняла счет в матче.

В третьем сете все стало совсем грустно. Гарсия быстро повела со счетом 4:1, но Свитолиной удалось заработать тройной брейкпоинт, но не удалось реализовать. После этого фанцуженка успешно подала на матч.



Getty Images. Каролин Гарсия

В полуфинале Гарсия сыграет с американкой Коко Вандевей, которая ранее легко переиграла Симону Халеп.