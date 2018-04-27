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Штутгарт. Свитолина снова уступила Гарсие, выиграв первый сет

Лучшая украинская теннисистка не смогла дожать француженку во второй партии

  • 27.04.2018 18:30
  • 2734 просмотров
  • 23 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира серии Премьер в Штутгарте. В поединке 1/4 финала украинка в трех сетах проиграла француженке Каролин Гарсие, которая в предыдущем раунде выбила Марту Костюк.

Штутгарт. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6(4), 4:6, 2:6

Первый сет прошел в лучших традициях двух последних противостояний Свитолиной и Гарсии. Даже показалось, что это третья серия всеми любимого сериала. В первых геймах девушки продемонстрировали силу своей подачи, сделав несколько эйсов, но очень быстро начали создавать друг другу проблемы. Первой удалось реализовать брейкпоинт Гарсии, которая повела со счетом 5:3 и сразу после этого вышла подавать на сет. Свитолина собрала все силы в кулак и провела остаток первой партии на очень высоком уровне. Элина играла первым номером и это приносило результат. По законам жанра в первой партии должен был состояться тай-брейк, результат которого также был предсказуем. И о чудо, все так и случилось. Свитолина выиграла первую партию на тай-брейке, как на Итоговом турнире и в Пекине в прошлом году.

Стало немного не по себе, ведь результаты предыдущих матче были не в нашу пользу. Но начало второго сета не предвещало ничего плохого. Свитолина легко выиграла 3 гейма, но потом немного расслабилась. Этим молниеносно воспользовалась Гарсия и быстро вернулась в игру – 3:3. Дальше было совсем неприятно: француженка повела с брейком и вышла подавать на партию. В 10 гейме (продолжительность – 13,5 минут) украинка имела 6 брейкпоинтов, чтобы переломить ход поединка, но Гарсия все-таки защитила свою подачу и сравняла счет в матче.

В третьем сете все стало совсем грустно. Гарсия быстро повела со счетом 4:1, но Свитолиной удалось заработать тройной брейкпоинт, но не удалось реализовать. После этого фанцуженка успешно подала на матч.


Getty Images. Каролин Гарсия

В полуфинале Гарсия сыграет с американкой Коко Вандевей, которая ранее легко переиграла Симону Халеп.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vasyl Kotsyuba
    online
      Vasyl Kotsyuba, 27.04.2018 19:10
    0
    Я не в курсі хто там у неї в штаті, але гарного мозгоправа було б не зайвим узяти. З фізикою та технікою наче все гаразд, а от з психолгією повна біда.
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    wolfwolf777
    online
      wolfwolf777, 27.04.2018 19:23
    0
    к сожалению, Элина - это Элина!!!
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 27.04.2018 19:25
    0
    У Марти було більше шансів... Гарсія з психологією на "ти".
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