Костюк сыграет на двух турнирах до Ролан Гаррос

На этой неделе Марта Костюк сумела добраться до второго круга турнира WTA в Штутгарте, где в упорном поединке уступила Каролин Гарсии.
Следующим большим турниром для Костюк будет Ролан Гаррос, который пройдет с 21 мая по 10 июня.
До этого Костюк планирует выступить еще на двух соревнованиях: турнире WTA в Праге (30 апреля – 5 мая) и турнире ITF в Трнаве (14 – 20 мая). На обеих турнирах украинка будет вынуждена стартовать со стадии квалификации.
Источник — Sportarena
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