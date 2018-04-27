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Костюк сыграет на двух турнирах до Ролан Гаррос

Марта Костюк определилась с календарем на ближайшее время

  • 27.04.2018 17:34
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

На этой неделе Марта Костюк сумела добраться до второго круга турнира WTA в Штутгарте, где в упорном поединке уступила Каролин Гарсии.

Следующим большим турниром для Костюк будет Ролан Гаррос, который пройдет с 21 мая по 10 июня.

До этого Костюк планирует выступить еще на двух соревнованиях: турнире WTA в Праге (30 апреля – 5 мая) и турнире ITF в Трнаве (14 – 20 мая). На обеих турнирах украинка будет вынуждена стартовать со стадии квалификации.

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Источник — Sportarena

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