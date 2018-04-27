Костюк сыграет на двух турнирах до Ролан Гаррос

На этой неделе Марта Костюк сумела добраться до второго круга турнира WTA в Штутгарте, где в упорном поединке уступила Каролин Гарсии.

Следующим большим турниром для Костюк будет Ролан Гаррос, который пройдет с 21 мая по 10 июня.

До этого Костюк планирует выступить еще на двух соревнованиях: турнире WTA в Праге (30 апреля – 5 мая) и турнире ITF в Трнаве (14 – 20 мая). На обеих турнирах украинка будет вынуждена стартовать со стадии квалификации.