Штутгарт. Коко Вандевей переиграла первую ракетку мира

Первая ракетка мира Симона Халеп покидает грунтовый турнир серии Премьер в Штутгарте. В матче 1/4 финала румынская теннисистка в двух сетах уступила американке Коко Вандевей.



Штутгарт. 1/4 финала

Симона Халеп (Румыния) – Коко Вандевей (США) – 4:6, 1:6



Отметим, что Вандевей уже второй раз на грунте обыграла Халеп в очных поединках, у Симоны побед над американкой нет.

Несмотря на поражение, Халеп продолжит удерживать первую строчку в рейтинге WTA, имея запас прочности более тысячи очков. Вандевей во время турнира обошла Касаткину и Севастову и сейчас на 14-м месте. Победа на турнире поднимет ее еще на одну строчку.



В полуфинале американка сыграет с победительницей пары Свитолина – Гарсия.