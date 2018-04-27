Штутгарт. Коко Вандевей переиграла первую ракетку мира

Первая ракетка мира Симона Халеп покидает грунтовый турнир серии Премьер в Штутгарте. В матче 1/4 финала румынская теннисистка в двух сетах уступила американке Коко Вандевей.
Штутгарт. 1/4 финала
Симона Халеп (Румыния) – Коко Вандевей (США) – 4:6, 1:6
Отметим, что Вандевей уже второй раз на грунте обыграла Халеп в очных поединках, у Симоны побед над американкой нет.
Несмотря на поражение, Халеп продолжит удерживать первую строчку в рейтинге WTA, имея запас прочности более тысячи очков. Вандевей во время турнира обошла Касаткину и Севастову и сейчас на 14-м месте. Победа на турнире поднимет ее еще на одну строчку.
В полуфинале американка сыграет с победительницей пары Свитолина – Гарсия.
Источник — Sport.ua
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