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Штутгарт. Коко Вандевей переиграла первую ракетку мира

Американка в двух сетах оказалась сильнее Симоны Халеп

  • 27.04.2018 16:02
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Getty Images. Коко Вандевей
© Getty Images. Коко Вандевей

Первая ракетка мира Симона Халеп покидает грунтовый турнир серии Премьер в Штутгарте. В матче 1/4 финала румынская теннисистка в двух сетах уступила американке Коко Вандевей.

Штутгарт. 1/4 финала
Симона Халеп (Румыния) – Коко Вандевей (США) – 4:6, 1:6

Отметим, что Вандевей уже второй раз на грунте обыграла Халеп в очных поединках, у Симоны побед над американкой нет.

Несмотря на поражение, Халеп продолжит удерживать первую строчку в рейтинге WTA, имея запас прочности более тысячи очков. Вандевей во время турнира обошла Касаткину и Севастову и сейчас на 14-м месте. Победа на турнире поднимет ее еще на одну строчку.

В полуфинале американка сыграет с победительницей пары Свитолина – Гарсия.

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Источник — Sport.ua

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