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Барселона. Доминик Тим неожиданно проиграл 19-летнему греку

Австриец уступил Стефаносу Циципасу, который занимает 63 место в мировом рейтинге

  • 27.04.2018 15:35
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  • 1 комментария
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Getty Images. Стефанос Циципас
© Getty Images. Стефанос Циципас

Седьмая ракетка мира австриец Доминик Тим неожиданно уступил 19-летнему греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне.

Молодой грек разобрался с фаворитом за 1 час и 22 минуты, отдав австрийцу всего 5 геймов.

Барселона. 1/4 финала
Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 2:6

В полуфинале Циципас сыграет против победителя пары Григор Димитров – Пабло Карреньо-Буста.

Напомним, Доминик Тим в прошлом году играл в финале турнира в Барселоне.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.04.2018 15:54
    0
    Не удивлен. Циципас рано или поздно должен был выстрелить.
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