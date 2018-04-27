Барселона. Доминик Тим неожиданно проиграл 19-летнему греку

Седьмая ракетка мира австриец Доминик Тим неожиданно уступил 19-летнему греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Барселоне.
Молодой грек разобрался с фаворитом за 1 час и 22 минуты, отдав австрийцу всего 5 геймов.
Барселона. 1/4 финала
Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция) – 3:6, 2:6
В полуфинале Циципас сыграет против победителя пары Григор Димитров – Пабло Карреньо-Буста.
Напомним, Доминик Тим в прошлом году играл в финале турнира в Барселоне.
Источник — Sport.ua
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