Симона Халеп – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 27 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте первая ракетка мира Симона Халеп проведет поединок 1/4 финала против представительницы США Коко Вандевей.

Добавим, что победительница этого поединка может встретиться в полуфинале с Элиной Свитолиной (если украинка обыграет Каролин Гарсию из Франции).

Поединок Халеп – Вандевей стоит первым запуском на главном корте и начнется в 14:30 по Киеву. После его завершения на том же корте сыграют Свитолина и Гарсия.

Котировки букмекеров:

Халеп – 1,35

Вандевей – 3,7

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