Симона Халеп – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 27 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте первая ракетка мира Симона Халеп проведет поединок 1/4 финала против представительницы США Коко Вандевей.
Добавим, что победительница этого поединка может встретиться в полуфинале с Элиной Свитолиной (если украинка обыграет Каролин Гарсию из Франции).
Поединок Халеп – Вандевей стоит первым запуском на главном корте и начнется в 14:30 по Киеву. После его завершения на том же корте сыграют Свитолина и Гарсия.
Котировки букмекеров:
Халеп – 1,35
Вандевей – 3,7
Источник — Sport.ua
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