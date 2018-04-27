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Симона Халеп – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча, в котором определится возможная соперница Свитолиной по 1/2 финала

  • 27.04.2018 14:34
  • 428 просмотров
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня, 27 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте первая ракетка мира Симона Халеп проведет поединок 1/4 финала против представительницы США Коко Вандевей.

Добавим, что победительница этого поединка может встретиться в полуфинале с Элиной Свитолиной (если украинка обыграет Каролин Гарсию из Франции).

Поединок Халеп – Вандевей стоит первым запуском на главном корте и начнется в 14:30 по Киеву. После его завершения на том же корте сыграют Свитолина и Гарсия.

Котировки букмекеров:
Халеп – 1,35
Вандевей – 3,7

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Источник — Sport.ua

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