Как матч с Гарсией сделал Костюк главной любимицей украинских фанатов

Вчерашний день можно назвать историческим. Впервые за долгое время перед матчем Элины Свитолиной на Sport.ua не было ажиотажа. Причиной тому стал поединок 15-летней Марты Костюк, просмотр которого для большинства оказался гораздо важнее, чем «очередная» игра первой ракетки Украины. Немного статистики:

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Коротко и ясно отношение большинства болельщиков сформулировал Станислав Матусевич.

Ожидания от матча у всех также были примерно одинаковые.

После вчистую проигранного первого сета стало как-то не по себе, но мы и не подозревали, что начнется дальше. Эмоции били через край, у кого-то вспотели руки, кто-то уже курил на балконе с ноутбуком.

И хотя Марта проиграла, никто особо и не расстроился. Все прекрасно понимают, что каждый подобный матч семимильными шагами приближает нашу юную теннисистку к ее мечте.





Атакующий стиль игры Костюк намного больше импонирует обычному болельщику, и если она продолжит прогрессировать в том же ритме, то очень скоро сместит Свитолину с позиций главной любимицы украинских фанатов тенниса.