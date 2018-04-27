Как матч с Гарсией сделал Костюк главной любимицей украинских фанатов

Вчерашний день можно назвать историческим. Впервые за долгое время перед матчем Элины Свитолиной на Sport.ua не было ажиотажа. Причиной тому стал поединок 15-летней Марты Костюк, просмотр которого для большинства оказался гораздо важнее, чем «очередная» игра первой ракетки Украины. Немного статистики:
|Трансляция
|Отчет
|Костюк - Гарсия
|20 тысяч просмотров, 173 комментария
|15 тысяч просмотров, 37 комментариев
|Свитолина - Вондрусова
|14 тысяч просмотров, 36 комментариев
|8 тысяч просмотров, 21 комментарий
Коротко и ясно отношение большинства болельщиков сформулировал Станислав Матусевич.
Ожидания от матча у всех также были примерно одинаковые.
После вчистую проигранного первого сета стало как-то не по себе, но мы и не подозревали, что начнется дальше. Эмоции били через край, у кого-то вспотели руки, кто-то уже курил на балконе с ноутбуком.
И хотя Марта проиграла, никто особо и не расстроился. Все прекрасно понимают, что каждый подобный матч семимильными шагами приближает нашу юную теннисистку к ее мечте.
Атакующий стиль игры Костюк намного больше импонирует обычному болельщику, и если она продолжит прогрессировать в том же ритме, то очень скоро сместит Свитолину с позиций главной любимицы украинских фанатов тенниса.
Источник — Sport.ua
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Абсолютно ті самі відчуття, та й післясмак надзвичайний! Хочется співати Висоцького
Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь — наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть страх
Навек, навек.
Для остановки нет причин —
Иду, скользя...
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя!
--
Нехай щастить і Марті і Еліні, а головне - здоров'я дівчатам!
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