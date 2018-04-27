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Как матч с Гарсией сделал Костюк главной любимицей украинских фанатов

У Элины Свитолиной появилась очень серьезная конкурентка. Мнение читателей Sport.ua

  • 27.04.2018 13:15
  • 2642 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Вчерашний день можно назвать историческим. Впервые за долгое время перед матчем Элины Свитолиной на Sport.ua не было ажиотажа. Причиной тому стал поединок 15-летней Марты Костюк, просмотр которого для большинства оказался гораздо важнее, чем «очередная» игра первой ракетки Украины. Немного статистики:

  Трансляция Отчет
Костюк - Гарсия 20 тысяч просмотров, 173 комментария 15 тысяч просмотров, 37 комментариев
Свитолина - Вондрусова 14 тысяч просмотров, 36 комментариев 8 тысяч просмотров, 21 комментарий

Коротко и ясно отношение большинства болельщиков сформулировал  Станислав Матусевич.

Ожидания от матча у всех также были примерно одинаковые.

После вчистую проигранного первого сета стало как-то не по себе, но мы и не подозревали, что начнется дальше. Эмоции били через край, у кого-то вспотели руки, кто-то уже курил на балконе с ноутбуком.

И хотя Марта проиграла, никто особо и не расстроился. Все прекрасно понимают, что каждый подобный матч семимильными шагами приближает нашу юную теннисистку к ее мечте.

Атакующий стиль игры Костюк намного больше импонирует обычному болельщику, и если она продолжит прогрессировать в том же ритме, то очень скоро сместит Свитолину с позиций главной любимицы украинских фанатов тенниса.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andriy Cherkas
    Andriy Cherkas, 27.04.2018 13:32
    +2
    Все класно, Марта молодець, вона розвивається і видно наскільки вона талановита. Але я не впевнений, що така сильна увага до неї впливає в цілому на неї позитивно. Може треба трохи більше терпіння і реалістичного сприйняття ситуації. Їй ще треба багато вчитися і надмірна увага, а особливо неадекватні очікування можуть їй реально нашкодити. Вона здобуває досвід, вчиться, у її віці поразки, нестабільність цілком нормальні, просто вболівальникам треба спокійно (спокійніше) до того ставитися і не впадати в крайнощі, коли коментують. Не всі блискучі юніори стають мега-зірками, у тому числі і через надмірну увагу до них на початку кар"єри.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.04.2018 13:36
    +4
    Вообще, все написанное на sport.ua про наш юный талант, можно, по аналогии с названием одного литературного произведения, свести в книгу с заголовком "Марта, не читай")) Самое сложное сейчас для Марты - не достижение какого-то уровня тенниса, а не поймать звезду.
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    OLEXANDER-RAES
    online
      OLEXANDER-RAES, 27.04.2018 13:43
    -2
    Ці пости, що в статті...Таке враження, що в тих добродіїв в кожного третього фанарь підбородок підпирав від напруги.
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 27.04.2018 14:00
    +2
    Эмоции, конечно, вчера зашкаливали. Такой мандраж накрывал, что сравним с боями братьев Кличко или во времена Динамо Лобановского. Редко бывает когда от поражения заряжаешься позитивом. Но это как раз тот случай.
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    grenev
      grenev, 27.04.2018 14:26
    +1
    Марта крім того що класна тенисистка ще й дуже приємна та позитивна дівчина цим вона нас і бере, але вона думаю прекрасно розуміє що зійти на вершину буде дуже важко а тим більш там втриматись .Марті требе пахати і пахати а ми будем її підтримувати і переживати я наприклад вірю в Марту. Успіху терпіння і удачі тобі дівчинко!
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    Форик
    online
      Форик, 27.04.2018 14:37
    +1
    2SandroKing

    Абсолютно ті самі відчуття, та й післясмак надзвичайний! Хочется співати Висоцького

    Ну вот, исчезла дрожь в руках,
    Теперь — наверх!
    Ну вот, сорвался в пропасть страх
    Навек, навек.
    Для остановки нет причин —
    Иду, скользя...
    И в мире нет таких вершин,
    Что взять нельзя!
    --
    Нехай щастить і Марті і Еліні, а головне - здоров'я дівчатам!
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