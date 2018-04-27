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Элина Свитолина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на турнире серии Премьер в Штутгарте

  • 27.04.2018 12:13
  • 1301 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Каролин Гарсия и Элина Свитолина
© Getty Images. Каролин Гарсия и Элина Свитолина

Сегодня, 27 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок 1/4 финала против представительницы Франции Каролин Гарсии.

Матч будет сыгран вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Свитолиной – 1,6, победа Гарсии оценена коэффициентом 2,55. Украинка и француженка провели между собой 3 встречи, Элина выиграла всего одну, на грунте теннисистки еще не пересекались.

В предыдущем круге Гарсия с трудом обыграла 15-летнюю украинку Марту Костюк в 3 сетах. Свитолина на отказе прошла Вондрусову.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vanuk25
    online
      vanuk25, 27.04.2018 12:20
    0
    Давай Елінко, порви Гарсію і відомсти їй за Марточку!!!!
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 27.04.2018 12:27
    +1
    Какие мысли прогнозы господа?
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    Jeck
    online
      Jeck, 27.04.2018 12:36
    +4
    90% буде 3 сети
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    B.Borg
    online
    B.Borg, 27.04.2018 12:58
    +2
    Несмотря на рейтинги, в Марте вчера я был уверен гораздо больше, чем в Элине сегодня. Марте немного не хватило опыта, но это дело наживное. Она и так прогрессирует не шагами, а прыжками, ломая все стереотипы и статистику. А вот Эля, если будет такой же несобранной, как накануне, пролетит с песней. И не в грунте дело.
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    voone1983
    online
      voone1983, 27.04.2018 12:59
    -1
    Незнаю чому, але навіть не хвилююсь. Чомусь впевнений, що Еліна не лишить ніяких шансів Гарсії. Вчора за Вондрушову хвилювався, а сьогодні знаючи Елінину здатність налаштуватись на конкретного суперника, впевнений, що буде в одну калітку
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 27.04.2018 13:00
    0
    Если все нормально будет с первой подачей, то Элина без проблем победит
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 27.04.2018 13:02
    +2
    Мысли довольно пессимистические. Вынужден не согласиться с букмекерами. Элина за свой матч так и не приспособилась до конца к корту и выглядела неуверенно. Очевидно, переход на грунт дается ей сложно. А Гарсия сыграла два хороших матча и находится в полном порядке. Если Свитолина будет традиционно играть от обороны, шансов минимум. Проблема в том, что атаковать сейчас Элине, похоже, нечем.
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 27.04.2018 13:06
    -1
    Марта вымотала немного Гарсию вчера
    у Свитолиной должно быть побольше сил
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