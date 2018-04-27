Элина Свитолина – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 27 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок 1/4 финала против представительницы Франции Каролин Гарсии.



Матч будет сыгран вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.



Букмекеры отдают предпочтение Свитолиной – 1,6, победа Гарсии оценена коэффициентом 2,55. Украинка и француженка провели между собой 3 встречи, Элина выиграла всего одну, на грунте теннисистки еще не пересекались.

В предыдущем круге Гарсия с трудом обыграла 15-летнюю украинку Марту Костюк в 3 сетах. Свитолина на отказе прошла Вондрусову.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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