Энди РОДДИК: «Я был лучше Федерера! Спросите любого»

Уэст написал в Twitter, что он самый высокооплачиваемый и успешный в сфере производства и продажи обуви и зарабатывает больше Джордана.

На что Роддик ответил:

«Я был лучше Федерера. Серьёзно! Просто спросите любого, кто никогда не видел нас на корте и не слышал о нас ничего».

I was better than Federer .... seriously. Just ask anyone who never watched or heard or ........ something https://t.co/4yWVYliQVx