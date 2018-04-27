Энди РОДДИК: «Я был лучше Федерера! Спросите любого»

Энди Роддик выдал неожиданное заявление. Известный американский теннисист иронично прокомментировал слова певца Канье Уэста, который заявил, что продал больше кроссовок, чем легендарный Майкл Джордан.
Уэст написал в Twitter, что он самый высокооплачиваемый и успешный в сфере производства и продажи обуви и зарабатывает больше Джордана.
На что Роддик ответил:
«Я был лучше Федерера. Серьёзно! Просто спросите любого, кто никогда не видел нас на корте и не слышал о нас ничего».
I was better than Federer .... seriously. Just ask anyone who never watched or heard or ........ something https://t.co/4yWVYliQVx— andyroddick (@andyroddick) 25 квітня 2018 р.
Источник — Sport.ua
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