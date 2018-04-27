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Энди РОДДИК: «Я был лучше Федерера! Спросите любого»

Бывший американский теннисист заявил о себе

  • 27.04.2018 11:43
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Instagram. Энди Роддик
© Instagram. Энди Роддик
Энди Роддик выдал неожиданное заявление. Известный американский теннисист иронично прокомментировал слова певца Канье Уэста, который заявил, что продал больше кроссовок, чем легендарный Майкл Джордан.
 
Уэст написал в Twitter, что он самый высокооплачиваемый и успешный в сфере производства и продажи обуви и зарабатывает больше Джордана.
 
На что Роддик ответил:
 
«Я был лучше Федерера. Серьёзно! Просто спросите любого, кто никогда не видел нас на корте и не слышал о нас ничего».
 
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Источник — Sport.ua

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