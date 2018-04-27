Энди РОДДИК: «Я был лучше Федерера! Спросите любого»

Все класно, Марта молодець, вона розвивається і видно наскільки вона талановита. Але я не впевнен...

Скоро на таких матчах будут присутствовать только официальные лица. Для кого весь этот дорогущий ...

Выиграть Мариуполю никто не даст, не тот отрыв ШХ от ДК. А вот ничейку вполне реально скатать, да...