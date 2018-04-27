Козлова и Бондаренко снялись с турнира в Марокко

Украинские теннисистки, которые ранее были заявлены на «Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem» в Марокко, отказались от участия на турнире из-за травм.

Катерина Козлова, которую беспокоит колено, пропустила все соревнования в апреле и не выступала на кортах в Лугано и Стамбуле.