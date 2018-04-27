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Козлова и Бондаренко снялись с турнира в Марокко

Kатерина Козлова продолжает лечить травму

  • 27.04.2018 11:07
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BTU.org.ua - Катерина Бондаренко
© BTU.org.ua - Катерина Бондаренко
Украинские теннисистки, которые ранее были заявлены на «Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem» в Марокко, отказались от участия на турнире из-за травм.
 
Катерина Козлова, которую беспокоит колено, пропустила все соревнования в апреле и не выступала на кортах в Лугано и Стамбуле. 
 
А Катерина Бондаренко после противостояния с Канадой в Кубке Федерации отправилась в Турцию, где не смогла завершить поединок второго раунда.
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