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Рафаэль НАДАЛЬ: «Не думаю, что выиграю все сеты до Ролан Гаррос»

Испанец хочет только побеждать

  • 27.04.2018 10:44
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал то, что стал первым теннисистом, выигравшим на грунте 40 сетов подряд.
 
«Этот рекорд не имеет значения, но если я и дальше буду выигрывать сеты, то я и дальше буду выигрывать матчи. Но я не думаю, что смогу выиграть все сеты до «Ролан Гаррос».
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Источник — Sports.ru

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