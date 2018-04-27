Рафаэль НАДАЛЬ: «Не думаю, что выиграю все сеты до Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал то, что стал первым теннисистом, выигравшим на грунте 40 сетов подряд.
«Этот рекорд не имеет значения, но если я и дальше буду выигрывать сеты, то я и дальше буду выигрывать матчи. Но я не думаю, что смогу выиграть все сеты до «Ролан Гаррос».
Источник — Sports.ru
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