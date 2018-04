Анетт КОНТАВЕЙТ: Костюк заставляет меня чувствовать себя очень старой

22-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт, которая вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте, поделился мнением о выступлении на соревнованиях 15-летней украинки Марты Костюк.

Костюк прошла квалификацию и пробилась во второй круг турнира, где в трех сетах уступила француженке Каролин Гарсии.

«Марта Костюк играет настолько хорошо, что заставляет меня чувствовать себя очень старой. За ней интересно наблюдать. В 15 лет я играла только в юниорских турнирах. Но всем нужно время на развитие, она — молодец», — считает Контавейт.

"@marta_kostyuk doing so well here is making me feel very old! She is one to watch... I mean when I was 15 I was still doing juniors. But everyone has got their own time to develop, still she is doing great!" Anett Kontaveit at #PTGP2018 pic.twitter.com/pBe9Omo9XL