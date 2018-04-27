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Анетт КОНТАВЕЙТ: Костюк заставляет меня чувствовать себя очень старой

Эстонская теннисистка похвалила юную украинскую спортсменку

  • 27.04.2018 10:30
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twitter.com/GiulioGasparin. Аннет Контавейт
© twitter.com/GiulioGasparin. Аннет Контавейт

22-летняя эстонская теннисистка Анетт Контавейт, которая вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте, поделился мнением о выступлении на соревнованиях 15-летней украинки Марты Костюк.

Костюк прошла квалификацию и пробилась во второй круг турнира, где в трех сетах уступила француженке Каролин Гарсии.

«Марта Костюк играет настолько хорошо, что заставляет меня чувствовать себя очень старой. За ней интересно наблюдать. В 15 лет я играла только в юниорских турнирах. Но всем нужно время на развитие, она — молодец», — считает Контавейт.

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Источник — Twitter

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