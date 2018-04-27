Анетт КОНТАВЕЙТ: Костюк заставляет меня чувствовать себя очень старой

Вот это Хэй лизнуЛ Фьюри.. прям взасос чмокнул)))

Все кто приходят тренировать Динамо или бывшие игроки клуба,ставшие специалистами ,рассказывают о...

Объясните, пож, что такое "Динамовский стиль"? Например, Клопп пришел в Ливер и начал п...

ПОЖАЛУЙСТА НЕ НАЗЫВАЙТЕ ВЕНГЛИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТОМ!!!

"Важно, что киевляне сейчас не особо смотрят на соперника" какая ерунда, а на кого смот...

Так всегда говорят после прихода нового тренера в динамо! Посмотрим что будет через год, два.