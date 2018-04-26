Барселона. Результаты дня. Все фавориты прошли дальше

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СУРКИС: Построим команду, которая будет собирать фанатов на стадионах 22:49 — Cortazar Игорек озвучил благородную цель - "своя команда для своих болельщиков!". Это все-таки л... 22:48 — jekavayp потому что фаны Шахтера лезут оскорблять мою команду, ты дурачек этого типа не замечаешь ?И где я...