Барселона. Результаты дня. Все фавориты прошли дальше

На грунтовом турнире категории ATP 500 в Барселоне состоялись матчи третьего круга. Рафаэль Надаль установил очередной фантастический рекорд, все фавориты матчей прогнозировано победили Григор Димитров и Пабло Карреньо Буста заставили своих болельщиков немного поволноваться.
Все результаты дня:
Ковалик (Словакия) – Тим (Австрия) – 6:7(5), 2:6
Лопес (Испания) – Клижан (Словакия) – 1:6, 4:6
Циципас (Греция) – Рамос (Испания) – 6:4, 7:5
Жазири (Тунис) – Димитров (Болгария) – 5:7, 6:3, 6:7(8)
Карреньо-Буста (Испания) – Маннарино (Франция) – 6:2, 4:6, 7:6 (6)
Надаль (Испания) – Гарсия-Лопес (Испания) – 6:1, 6:3
Гоффен (Бельгия) – Хачанов (Россия) – 2:6, 7:6(2), 6:0
Андухар (Испания) – Баутиста-Агут (Испания) – 4:6, 1:6
Таким образом, определились все четвертьфинальные пары.
Верхняя сетка:
Рафаэль Надаль – Мартин Клижан
Давид Гоффен – Роберто Баутиста-Агут
Нижняя сетка:
Стефанос Циципас – Доминик Тим
Пабло Карреньо-Буста – Григор Димитров
Источник — Sport.ua
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