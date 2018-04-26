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Штутгарт. Результаты дня: Кербер и Мугуруса досрочно покинули турнир

В пятницу на грунтовом Премьере будут сыграны матчи 1/4 финала

  • 26.04.2018 21:59
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Jimmie48 Photography. Анжелик Кербер
© Jimmie48 Photography. Анжелик Кербер

На грунтовом Премьере в Штутгарте завершились матчи второго круга. В 1/4 финала Украину представит одна теннисистка – Элина Свитолина, Марта Костюк проиграла Каролин Гарсии.

В последних двух матчах зафиксированы неожиданные результаты: Анжелик Кербер и Гарбинье Мугуруса не смогли завершить свои матчи и вылетели из турнира (проблемы с правым бедром и поясницей соответственно), нижняя сетка потеряла сильных участниц.

Все результаты дня:

Дияз (Казахстан) – Остапенко (Латвия) – 3:6, 0:6
Кар. Плишкова (Чехия) – Кудерметова (Россия) – 7:6(4), 6:3
Зигемунд (Германия) – Вандевей (США) – 4:6, 6:4, 3:6
КОСТЮК (Украина) – Гарсия (Франция) – 1:6, 6:3, 5:7
СВИТОЛИНА (Украина) – Вондрусова (Чехия) – 2:6, 6:1, 3:2 (отказ)
Кербер (Германия) – Контавейт (Эстония) – 0:6, 0:2 (отказ)
Павлюченкова (Россия) – Мугуруса (Испания) –  7:5, 0:0 (отказ)

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары.

Верхняя сетка:
Симона Халеп – Коко Вандевей
Элина СВИТОЛИНА – Каролин Гарсия

Нижняя сетка:
Анетт Контавейт – Анастасия Павлюченкова
Каролина Плишкова – Алена Остапенко

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Источник — Sport.ua

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