Элина СВИТОЛИНА: «Всегда трудно дается переход на грунт»

Чешка Маркета Вондроусова не смогла завершить поединок против Элины Свитолиной в рамках второго круга немецкого Премьера. Для нашей теннисистки это был первый матч на грунте в этом году.

«Всегда трудно играть с соперницей, которая немного травмирована. Грунтовый корт также не помогает с такого типа повреждениями. Будем надеяться, что она быстро поправится. В первом сете Вондроушова показала отличный теннис, здесь она уже провела несколько матчей и перед этим отыграла еще один турнира, ей было немного привычнее, чем мне. Я старалась найти свою игру, иногда возможно хотела слишком многого. Дальше буду тренироваться, надеюсь, что буду готова к следующему матчу.

Чувствую ли я больше давления перед началом грунтового сезона по сравнению с прошлым годом? Не в первый раз есть давление, я уже немного привыкла к этому. Я стараюсь наслаждаться временем на корте, этой битвой, этим испытанием, и найти способ, чтобы победить. Грунт забирает много сил, мне всегда трудно дается переход на это покрытие. Я всегда беру несколько недель, чтобы подготовится, поэтому дальше одного дня я не загадываю», - сказала Свитолина.

В 1/4 финала соперницей украинки стала седьмая ракетка мира Каролин Гарсия. Француженка ведет в статистике личных встреч 2:1.