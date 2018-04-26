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Элина СВИТОЛИНА: «Всегда трудно дается переход на грунт»

Первая ракетка Украины прокомментировала свой выход в третий раунд грунтового турнира в Штутгарте

  • 26.04.2018 20:39
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Чешка Маркета Вондроусова не смогла завершить поединок против Элины Свитолиной в рамках второго круга немецкого Премьера. Для нашей теннисистки это был первый матч на грунте в этом году.
 
«Всегда трудно играть с соперницей, которая немного травмирована. Грунтовый корт также не помогает с такого типа повреждениями. Будем надеяться, что она быстро поправится. В первом сете Вондроушова показала отличный теннис, здесь она уже провела несколько матчей и перед этим отыграла еще один турнира, ей было немного привычнее, чем мне. Я старалась найти свою игру, иногда возможно хотела слишком многого. Дальше буду тренироваться, надеюсь, что буду готова к следующему матчу.
 
Чувствую ли я больше давления перед началом грунтового сезона по сравнению с прошлым годом? Не в первый раз есть давление, я уже немного привыкла к этому. Я стараюсь наслаждаться временем на корте, этой битвой, этим испытанием, и найти способ, чтобы победить. Грунт забирает много сил, мне всегда трудно дается переход на это покрытие. Я всегда беру несколько недель, чтобы подготовится, поэтому дальше одного дня я не загадываю», - сказала Свитолина.
 
В 1/4 финала соперницей украинки стала седьмая ракетка мира Каролин Гарсия. Француженка ведет в статистике личных встреч 2:1.
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Источник — Большой теннис Украины

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