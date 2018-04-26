ВИДЕО ДНЯ. Свитолина проиграла Шараповой в челлендже от Porsche

Немецкий производитель автомобилей Porsche устроил челлендж для участниц турнира WTA в Штутгарте. Теннисисткам было предложено проехаться на кабриолете, припарковаться, не сбив мячи с дорожных конусов, и показать класс в гольфе и футболе.
Россиянка Мария Шарапова оказалась шикарным водителем и гольфистом, но с футболом ей лучше не баловаться.
Украинка Элина Свитолина ехала медленно, что обнулило ее шансы на успех. Зато только она забила мячи в нижний угол, и в девятку импровизированных ворот.
Напомним, Шарапова покинула Штутгарт, проиграв в первом круге Каролин Гарсии, а Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Гарсией.
Источник — Sport.ua
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