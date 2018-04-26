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ВИДЕО ДНЯ. Свитолина проиграла Шараповой в челлендже от Porsche

Украинская теннисистка уступила россиянке в парковке авто и гольфе, но оказалась способнее в футболе

  • 26.04.2018 19:52
  • 3167 просмотров
  • 2 комментария
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twitter.com/JJlovesTennis. Элина Свитолина
© twitter.com/JJlovesTennis. Элина Свитолина
Немецкий производитель автомобилей Porsche устроил челлендж для участниц турнира WTA в Штутгарте. Теннисисткам было предложено проехаться на кабриолете, припарковаться, не сбив мячи с дорожных конусов, и показать класс в гольфе и футболе.
 
Россиянка Мария Шарапова оказалась шикарным водителем и гольфистом, но с футболом ей лучше не баловаться.
 
 
Украинка Элина Свитолина ехала медленно, что обнулило ее шансы на успех. Зато только она забила мячи в нижний угол, и в девятку импровизированных ворот.
 
 
Напомним, Шарапова покинула Штутгарт, проиграв в первом круге Каролин Гарсии, а Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Гарсией.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 26.04.2018 20:15
    +2
    тим не менш Еліна в 1/4, а Шарапова вже тю-тю, міхаіл свєтлов, цигель цигель
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    Влад Московенко
      Влад Московенко, 26.04.2018 20:34
    0
    да там куча участниц в челлендже от Porsche было кроме Шараповой и Свитолиной, а взяли для новости, чтобы подогреть интригу
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