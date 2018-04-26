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Штутгарт. Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Гарсией

Лучшая украинская теннисистка на отказе прошла представительницу Чехии Маркету Вондрусову

  • 26.04.2018 19:02
  • 2316 просмотров
  • 14 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд грунтового турнира серии Premier в Штутгарте. Украинка оказалась сильнее представительницы Чехии Маркеты Вондрусовой, которая снялась по ходу третьего сета.

Штутгарт. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондрусова (Чехия) – 2:6, 6:1, 3:2 (отказ)

Свитолина со свойственной ей стабильностью очень сложно входит практически в каждый турнир. Поединок в Вондрусовой не стал исключением, первый сет был проигран украинкой в одни ворота. Даже сложно вспомнить матч, в котором бы Элина не имела ни одного брейкпоинта за партию. Но стоит отдать должное и чешке, она начала на высоком уровне.

Во второй партии Свитолина немного освоилась на новом для себя корте, а Вондрусова начала больше ошибаться. Первые геймы очень затянулись, именно на них Элина переломила ход всего матча. Счет 6:1 не совсем отображает того, что мы увидели на корте, но согласитесь, что подобная ситуация частенько наблюдается в поединках с участием пока что лучшей украинской теннисистки.

В третьей партии соперницы не успели сыграть и 5 геймов, как чешка снялась из-за травмы правого бедра. Очень жаль молодую спортсменку, но для Свитолиной это явно пойдет на пользу. С такой игрой как сегодня, дальше ей будет тяжело. Но будем надеяться на то, что украинка еще добавит.

В третьем круге Элина сыграет против француженки Каролин Гарсии, которая чуть ранее в 3 сетах справилась с 15-летней Мартой Костюк. Не забываем и о двух обидных поражениях Свитолиной от Гарсии в конце прошлого года. Француженку пора ставить на место, тем более она не в лучшей форме.


Jimmie48 Photography. Фанаты Свитолиной в Штутгарте

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 26.04.2018 19:07
    +5
    Усіх вболівальників вітаю з перемогою Еліни.

    Велике прохання не судити строго її по якості першої грі на грунті. Ті хто слідкує за виступами Еліни регулярно бачуть одну і ту ж картину в ранніх раундах турнірів. Тому результат досягнутий і не має значення яким чином.

    Сподіваюся що гра 1/4 вже завтра і Гарсії буде складно відновитися від 2-х 3-сетових матчів.

    Успішної гри і надалі Еліні в Штутгарті і на грунті загалом.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 26.04.2018 19:07
    +3
    Ну ось і тому я за матч з чешкою і непереживав,нехватили чешки фізики як тільки Еліна почалаїї ганяти,тепер Гарсія-доведи що дві поразки їй в трьох сетах були випадковими,ну і отомстити за Марту звісно
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    olya403
    online
      olya403, 26.04.2018 19:11
    +8
    Тут вже писали, що Еліна тільки фотографується. А в Твіттері виставили відео, вона зараз одразу після гри з Маркетою, поки вільний корт, тренується
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.04.2018 19:14
    0
    Элина выглядела очень нервной. Чем-то напомнило проигрыш в США Суарес Наварро. Помогла сама Вондроушова, начав ошибаться. Понятно, что завтра будет совсем другой матч, но за его результат очень тревожно.
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    u6467u
    online
      u6467u, 26.04.2018 19:16
    -28
    а я за Марту переживал,а за Свитолину невижу смысла переживать она кто такая ,как говорят без рода без племени,буду за Гарсию болеть.
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    grifon
    online
      grifon, 26.04.2018 19:24
    +7
    а ти хто такий?
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 26.04.2018 19:26
    0
    Вадім Рубік, 26.04.2018 19:07
    Ну ось і тому я за матч з чешкою і непереживав,нехватили чешки фізики як тільки Еліна почалаїї ганяти,тепер Гарсія-доведи що дві поразки їй в трьох сетах були випадковими,ну і отомстити за Марту звісно
    Я б не назвав ці поразки випадковостями. Так, потенціал для перемоги Світоліна має, але Гарсія двічі її просто задавила в результаті активною грою, зокрема в їх останньому матчі статистика віннерсів 33-58 здається. Тож це швидше той випадок коли активність бере гору над бажанням зіграти надійніше.
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 26.04.2018 19:28
    +4
    u6467u, 26.04.2018 19:16
    а я за Марту переживал,а за Свитолину невижу смысла переживать она кто такая ,как говорят без рода без племени,буду за Гарсию болеть.
    Згоден, родовий, плємєнний! Світоліна - ніхто! А ти самородок! Всі тільки й чекають, де таке самоюридиво знайдеться.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 26.04.2018 19:28
    +3
    u6467u, 26.04.2018 19:16
    а я за Марту переживал,а за Свитолину невижу смысла переживать она кто такая ,как говорят без рода без племени,буду за Гарсию болеть.
    А в бан піти не хочеш своїми вис...рами??
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 26.04.2018 19:29
    +4
    він з роду ідіотів, плем'я дебілів)))
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 26.04.2018 19:30
    0
    Stanislav Matusevych, 26.04.2018 19:14
    Элина выглядела очень нервной. Чем-то напомнило проигрыш в США Суарес Наварро. Помогла сама Вондроушова, начав ошибаться. Понятно, что завтра будет совсем другой матч, но за его результат очень тревожно.
    Станіслав, дівчина, 15 років. Нервова? Там всі нервові.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 26.04.2018 19:31
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 26.04.2018 19:26
    Вадім Рубік, 26.04.2018 19:07 Ну ось і тому я за матч з чешкою і непереживав,нехватили чешки фізики як тільки Еліна почалаїї ганяти,тепер Гарсія-доведи що дві поразки їй в трьох сетах були випадковими,ну і отомстити за Марту звісно Я б не назвав ці поразки випадковостями. Так, потенціал для перемоги Світоліна має, але Гарсія двічі її просто задавила в результаті активною грою, зокрема в їх останньому матчі статистика віннерсів 33-58 здається. Тож це швидше той випадок коли активність бере гору над бажанням зіграти надійніше.
    Ну так в Еліни краще подача працювала і вимушених помилок суперниця більше зробила...там матчі дуже рівні обидва були
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 26.04.2018 19:32
    0
    yomayo17, 26.04.2018 19:30
    Stanislav Matusevych, 26.04.2018 19:14 Элина выглядела очень нервной. Чем-то напомнило проигрыш в США Суарес Наварро. Помогла сама Вондроушова, начав ошибаться. Понятно, что завтра будет совсем другой матч, но за его результат очень тревожно. Станіслав, дівчина, 15 років. Нервова? Там всі нервові.
    Кому 15 років?Тут про Світоліну мова, а не про Костюк!
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 26.04.2018 19:33
    0
    yomayo17, 26.04.2018 19:30
    Stanislav Matusevych, 26.04.2018 19:14 Элина выглядела очень нервной. Чем-то напомнило проигрыш в США Суарес Наварро. Помогла сама Вондроушова, начав ошибаться. Понятно, что завтра будет совсем другой матч, но за его результат очень тревожно. Станіслав, дівчина, 15 років. Нервова? Там всі нервові.
    Еліні 15,ого незнав.. сарказм
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