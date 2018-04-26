Штутгарт. Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Гарсией

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд грунтового турнира серии Premier в Штутгарте. Украинка оказалась сильнее представительницы Чехии Маркеты Вондрусовой, которая снялась по ходу третьего сета.



Штутгарт. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Маркета Вондрусова (Чехия) – 2:6, 6:1, 3:2 (отказ)

Свитолина со свойственной ей стабильностью очень сложно входит практически в каждый турнир. Поединок в Вондрусовой не стал исключением, первый сет был проигран украинкой в одни ворота. Даже сложно вспомнить матч, в котором бы Элина не имела ни одного брейкпоинта за партию. Но стоит отдать должное и чешке, она начала на высоком уровне.

Во второй партии Свитолина немного освоилась на новом для себя корте, а Вондрусова начала больше ошибаться. Первые геймы очень затянулись, именно на них Элина переломила ход всего матча. Счет 6:1 не совсем отображает того, что мы увидели на корте, но согласитесь, что подобная ситуация частенько наблюдается в поединках с участием пока что лучшей украинской теннисистки.

В третьей партии соперницы не успели сыграть и 5 геймов, как чешка снялась из-за травмы правого бедра. Очень жаль молодую спортсменку, но для Свитолиной это явно пойдет на пользу. С такой игрой как сегодня, дальше ей будет тяжело. Но будем надеяться на то, что украинка еще добавит.

В третьем круге Элина сыграет против француженки Каролин Гарсии, которая чуть ранее в 3 сетах справилась с 15-летней Мартой Костюк. Не забываем и о двух обидных поражениях Свитолиной от Гарсии в конце прошлого года. Француженку пора ставить на место, тем более она не в лучшей форме.



Jimmie48 Photography. Фанаты Свитолиной в Штутгарте