Барселона. Димитров отыграл 2 матчбола и прошел в четвертьфинал

Вторая ракетка турнира в Барселоне, Григор Димитров встретил серьезное сопротивление в третьем раунде. Представитель Туниса, Малек Жазири имел два матчбола, но не реализовал их. Димитров победил в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8).

Игра продолжалась 2 часа 50 минут. На счету Димитрова 7 эйсов и 7 двойных ошибок, Жазири подал две подачи на вылет реализовал 4 брейка.

Барселона, 3-й круг

Малек Жазири (Тунис) - Григор Димитров (2, Болгария) 5:7, 6:3, 6:7 (8:10)

В четвертьфинале Григор Димитров сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) - Адриан Маннарино (Франция, 11).