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Барселона. Димитров отыграл 2 матчбола и прошел в четвертьфинал

В тяжелом матче третьего круга болгарский теннисист обыграл Малека Жазири

  • 26.04.2018 18:59
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ATP. Григор Димитров
© ATP. Григор Димитров
Вторая ракетка турнира в Барселоне, Григор Димитров встретил серьезное сопротивление в третьем раунде. Представитель Туниса, Малек Жазири имел два матчбола, но не реализовал их. Димитров победил в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8).
 
Игра продолжалась 2 часа 50 минут. На счету Димитрова 7 эйсов и 7 двойных ошибок, Жазири подал две подачи на вылет реализовал 4 брейка. 
 
Барселона, 3-й круг
Малек Жазири (Тунис) - Григор Димитров (2, Болгария) 5:7, 6:3, 6:7 (8:10)
 
В четвертьфинале Григор Димитров сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) - Адриан Маннарино (Франция, 11).
 
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Источник — Sport.ua

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