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Штутгарт. Костюк в драматическом матче проиграла 7-й ракетке мира

Юная украинская теннисистка доказала, что на равных может соперничать с топовыми теннисистками

  • 26.04.2018 17:44
  • 1240 просмотров
  • 8 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Юная украинская теннисистка Марта Костюк не могла выйти в 3 круг грунтового Премьера в Штутгарте. В матче первого круга 15-летняя украинка в трех сетах проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии.

Штутгарт. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 1:6, 6:3, 5:7

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 26.04.2018 17:49
    +4
    После сегодняшнего матча в душе у меня первая ракетка Украины сменилась безвозвратно.
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    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 26.04.2018 17:50
    +2
    Ось це називається характер! В у Світової з'явився конкурент!
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 26.04.2018 17:53
    +2
    Яскравий матч де вкінці не вистачило досвіду і вкінці холоднокровя,але знову я приємно шокований,після такого першого сету,так перевернуути матч,ну і подача і сама гра покращується на очах,Марта браво,твої перемоги попереду
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    gagarin193
    online
      gagarin193, 26.04.2018 17:54
    +2
    Повезло гарсии что она первая подавала. У нее при 5:6 был шанс оступится. у Марты -нет
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.04.2018 17:54
    +2
    Самое главное, что Марта получила в этом матче, это уверенность, что она на равных может играть с топ игроками. Эта уверенность сделает ее намного сильнее, даже не сомневаюсь.
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    vvs46
    online
      vvs46, 26.04.2018 17:54
    +1
    Поражение равное победе . Молодчина , такую игру показала. Была бы первая подача стабильней могла бы выиграть
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    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 26.04.2018 17:55
    0
    Одним словом супердевочка... наверно газеты о ней будут много писать
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 26.04.2018 17:56
    0
    Отличные второй и третий сет. Марта очень быстро прогрессирует. По сравнению с прошлыми турнирами, улучшилась подача. Характер по-прежнему на уровне. Немного опыта и терпения, и все придет. Только бы обойтись без звездной болезни.
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