Штутгарт. Костюк в драматическом матче проиграла 7-й ракетке мира

Юная украинская теннисистка Марта Костюк не могла выйти в 3 круг грунтового Премьера в Штутгарте. В матче первого круга 15-летняя украинка в трех сетах проиграла представительнице Франции Каролин Гарсии.
Штутгарт. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) – 1:6, 6:3, 5:7
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.