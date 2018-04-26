Барселона. Тим вышел в четвертьфинал

Интересно уже становится с какой попытки Марту таки попустит.

6-1 и то повезло, побоище младенца

м-да, за 18 хв. сет

Все-таки пока рано. Ни психологически Марта не готова еще играть с топами, да и по скорости прост...

Да похожа на ту Марту что играла со Свитолиной и Барти

Ну наконец-то мамка вставила и подействовало.

Что то Марта на себя не похожа, переживаю как бы эта игра не надломила ее морально.

Сравнивать Корне и Гарсию - очень умно.

Зарано їй грати з топовими тенісистками, потрібно в менших турнірах щось добитись, хай тобі Марто...