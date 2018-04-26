Барселона. Тим вышел в четвертьфинал

Третья ракетка турнира в Барселоне Доминик Тим в третьем круге встречался с представителем Словакии Йозефом Коваликом (LL). Австриец разобрался с оппонентом за два сета - 6:7, 2:6.
Соперники провели на корте 1 час, 42 минуты. Тим сделал 4 эйса, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Ковалик совершил по одному эйсу и двойной ошибке, также сделал 3 брейка.
Барселона, 3-й круг
Йозеф Ковалик (Словакия) - Доминик Тим (3, Австрия) 6:7, 2:6
В четвертьфинале Тим сыграет с победителем встречи Стефанос Циципас (Греция) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 10).
Напомним, Доминик Тим выступит в Гамбурге.
Источник — Sport.ua
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