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Барселона. Тим вышел в четвертьфинал

Австриец обыграл Йозефа Ковалика

  • 26.04.2018 15:28
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Instagram. Доминик Тим
© Instagram. Доминик Тим
Третья ракетка турнира в Барселоне Доминик Тим в третьем круге встречался с представителем Словакии Йозефом Коваликом (LL). Австриец разобрался с оппонентом за два сета - 6:7, 2:6.
 
Соперники провели на корте 1 час, 42 минуты. Тим сделал 4 эйса, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Ковалик совершил по одному эйсу и двойной ошибке, также сделал 3 брейка.
 
 
Барселона, 3-й круг
Йозеф Ковалик (Словакия) - Доминик Тим (3, Австрия) 6:7, 2:6
 
В четвертьфинале Тим сыграет с победителем встречи Стефанос Циципас (Греция) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 10).
 
Напомним, Доминик Тим выступит в Гамбурге.
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Источник — Sport.ua

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