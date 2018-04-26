Доминик Тим выступит в Гамбурге

Турнир АТР в Гамбурге пройдет с 21 по 29 июля. Свое участие в этом турнире уже подтвердил Доминик Тим.

Ранее австриец лишь однажды в карьере выступал на турнире в Гамбурге. В 2014 году он уступил Леонардо Майеру в третьем раунде.

На данный момент Доминик Тим занимает 7-е место в рейтинге АТР.