Доминик Тим выступит в Гамбурге

Турнир АТР в Гамбурге пройдет с 21 по 29 июля. Свое участие в этом турнире уже подтвердил Доминик Тим.
Ранее австриец лишь однажды в карьере выступал на турнире в Гамбурге. В 2014 году он уступил Леонардо Майеру в третьем раунде.
На данный момент Доминик Тим занимает 7-е место в рейтинге АТР.
Источник — Tennis World USA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.