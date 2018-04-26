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Элина Свитолина – Маркета Вондрусова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго раунда на турнире серии Премьер в Штутгарте

  • 26.04.2018 12:43
  • 1785 просмотров
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня, 26 апреля, на грунтовом турнире серии Premier в Штутгарте первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок второго круга против представительницы Чехии Маркеты Вондрусовой.

Матч будет сыгран третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Свитолиной – 1,45, победа Вондрусовой оценена коэффициентом 3. Украинка встречалась с чешкой всего один раз – во втором круге турнира серии Премьер 5 в Дохе в 2018 году (встреча проходила на харде). Тогда Маркета сыграла очень слабо, и Свитолиной даже не пришлось демонстрировать свои лучшие качества.

Напомним, Свитолина проведет первый поединок в Штутгарте, в то время как Вондрусова преодолела сито квалификации (все три матча были трехсетовыми), а в первом круге неожиданно легко сломила сопротивление немки Юлии Гергес (6:2, 6:2).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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