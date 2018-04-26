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Федерер встретился с замбийскими детьми

Роджер Федерер побывал в Замбии

  • 26.04.2018 11:13
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Роджер Федерер пропускает грунтовый сезон, и решил воспользоваться свободным временем в благотворительных целях. Он побывал в Замбии, где встретился с Президентом страны Эдгаром Лунгу.

Напоследок Федерер сфотографировался с замбийскими детьми и поблагодарил страну за гостеприимство:

 

Thank you, Zambia for all your hospitality and kindness 🇿🇲!🙌👊🏻👋 #educationempowers

Допис, поширений Roger Federer (@rogerfederer)

«Спасибо тебе, Замбия, за твое гостеприимство и доброту», - написал Федерер.

Вернуться в игру вторая ракетка мира планирует в июне, когда начнется травяная часть сезона.

 

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Источник — Instagram

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