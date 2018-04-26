Федерер встретился с замбийскими детьми

Роджер Федерер пропускает грунтовый сезон, и решил воспользоваться свободным временем в благотворительных целях. Он побывал в Замбии, где встретился с Президентом страны Эдгаром Лунгу.
Напоследок Федерер сфотографировался с замбийскими детьми и поблагодарил страну за гостеприимство:
«Спасибо тебе, Замбия, за твое гостеприимство и доброту», - написал Федерер.
Вернуться в игру вторая ракетка мира планирует в июне, когда начнется травяная часть сезона.
Источник — Instagram
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