Штутгарт. Людмила Киченок покинула турнир

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в 1/8 финала парного разряда турнира категории Premier в Штутгарте.
Вместе с австралийкой Моникой Адамчак Людмила уступила в трех сетах Ракели Атаво и Анне-Лене Гронефельд.
Людмила Киченок (Украина) / Моник Адамчак (Австралия) – Ракели Атаво (CША) / Анне-Лене Гронефельд (Германия) – 7:6, 3:6, 1:10
Для Киченок это был второй матч в паре с Адамчак. И во второй раз они проиграли. 3 апреля пара уступила Анастасии Родионовой и Надежде Киченок на турнире в Чарльстоне.
Отметим, пара-победитель турнира в Штутгарте получит 470 рейтинговых очков и по 35,4 тысяч евро.
Источник — Sport.ua
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