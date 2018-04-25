Штутгарт. Людмила Киченок покинула турнир

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в 1/8 финала парного разряда турнира категории Premier в Штутгарте.

Вместе с австралийкой Моникой Адамчак Людмила уступила в трех сетах Ракели Атаво и Анне-Лене Гронефельд.

Людмила Киченок (Украина) / Моник Адамчак (Австралия) – Ракели Атаво (CША) / Анне-Лене Гронефельд (Германия) – 7:6, 3:6, 1:10

Для Киченок это был второй матч в паре с Адамчак. И во второй раз они проиграли. 3 апреля пара уступила Анастасии Родионовой и Надежде Киченок на турнире в Чарльстоне.

Отметим, пара-победитель турнира в Штутгарте получит 470 рейтинговых очков и по 35,4 тысяч евро.