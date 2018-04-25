Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Штутгарт. Людмила Киченок покинула турнир

25-летняя украинка проиграла в 1/8 финала парного разряда

  • 25.04.2018 23:38
  • 432 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Людмила Киченок
© Getty Images. Людмила Киченок
Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла в 1/8 финала парного разряда турнира категории Premier в Штутгарте.
 
Вместе с австралийкой Моникой Адамчак Людмила уступила в трех сетах Ракели Атаво и Анне-Лене Гронефельд.
 
Людмила Киченок (Украина) / Моник Адамчак (Австралия) – Ракели Атаво (CША) / Анне-Лене Гронефельд (Германия) – 7:6, 3:6, 1:10
 
Для Киченок это был второй матч в паре с Адамчак. И во второй раз они проиграли. 3 апреля пара уступила Анастасии Родионовой и Надежде Киченок на турнире в Чарльстоне.
 
Отметим, пара-победитель турнира в Штутгарте получит 470 рейтинговых очков и по 35,4 тысяч евро.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.