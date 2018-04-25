ВАНДЕВЕГЕ: «Германия привлекает меня шопингом, а не грунтом»

Американская теннисистка Коко Вандевеге (WC) прокомментировала победу над соотечественницей Слоан Стивенс (7) со счетом 6:1, 6:0 в первом круге турнира в Штутгарте.
«Мне не нравится грунт. Это покрытие занимает последнее место в списке моих предпочтений. Я второй раз приезжаю в Германию. Эта страна привлекает меня автомобилями и шопингом, а не грунтовыми кортами. Тем не менее я приехала сюда с целью проявить себя с самой лучшей стороны. Сделаю все возможное, чтобы добиться успеха», — сказала Вандевеге.
Следующая соперница американки – немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, являющаяся действующей победительницей турнира.
Источник — WTA
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