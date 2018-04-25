Экс-первая ракетка мира четвертый раз возобновляет карьеру

Экс-первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт заявился на парный турнир в Эшториле вместе с Алексом де Минауром. Таким образом, Хьюитт четвертый раз возобновит карьеру.

Первый раз он завершил ее после Australian Open-2016 , но потом в марте вернулся на один матч в Кубке Дэвиса. Потом в июне он вернулся, чтобы выступить на парном «Уимблдоне».

В начале этого года Хьюитт снова вернулся, сыграл в Брисбене, а потом и на Australian Open в паре с завершающим карьеру Сэмом Гротом. И вот теперь он выступит в Эшториле.