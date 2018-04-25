Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Экс-первая ракетка мира четвертый раз возобновляет карьеру

В одну реку можно войти несколько раз

  • 25.04.2018 22:48
  • 663 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Лллейтон Хьюитт
© Getty Images. Лллейтон Хьюитт
Экс-первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт заявился на парный турнир в Эшториле вместе с Алексом де Минауром. Таким образом, Хьюитт четвертый раз возобновит карьеру.
 
Первый раз он завершил ее после Australian Open-2016, но потом в марте вернулся на один матч в Кубке Дэвиса. Потом в июне он вернулся, чтобы выступить на парном «Уимблдоне».
 
В начале этого года Хьюитт снова вернулся, сыграл в Брисбене, а потом и на Australian Open в паре с завершающим карьеру Сэмом Гротом. И вот теперь он выступит в Эшториле.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sports.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.