Экс-первая ракетка мира четвертый раз возобновляет карьеру

Экс-первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт заявился на парный турнир в Эшториле вместе с Алексом де Минауром. Таким образом, Хьюитт четвертый раз возобновит карьеру.
Первый раз он завершил ее после Australian Open-2016, но потом в марте вернулся на один матч в Кубке Дэвиса. Потом в июне он вернулся, чтобы выступить на парном «Уимблдоне».
В начале этого года Хьюитт снова вернулся, сыграл в Брисбене, а потом и на Australian Open в паре с завершающим карьеру Сэмом Гротом. И вот теперь он выступит в Эшториле.
Источник — Sports.ru
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