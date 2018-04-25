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Григор ДИМИТРОВ: «Если бы не теннис, стал бы автогонщиком»

Болгарский теннисист сообщил, что если бы не стал теннисистом, то сделал бы карьеру автогонщика

  • 25.04.2018 22:06
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Getty Images. Григор Димитров
© Getty Images. Григор Димитров
Пятая ракетка мира болгарин Григор Димитров во время выступления на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами ответил на несколько блиц-вопросов.
 
В частности, Григор сообщил, что если бы не стал теннисистом, то хотел бы сделать карьеру автогонщика. И признался, что перед матчами слушает песню Butterfly Effect Трэвиса Скотта, а также назвал любимым телешоу за последнее время сериал «Острые козырьки». Кроме того, Димитров хочет, чтобы его в кино сыграл Джонни Депп, а также не может представить свою жизнь без мороженного.
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Источник — Чемпионат

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