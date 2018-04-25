Штутгарт. Кербер уверенно обыграла Квитову

Да, да. Слабый чемпионат (относительно) приводит к такому результату. Отгружать Гамбургу 6 голов ...

А чего тебя так заботит его ориентация? Элтон Джон, Фредди Меркури педики, но их слушает весь мир...

Рибери, можно сказать дедушка уже, а бежит по круче молодых

Чё по судейству нытик Натс ?

Правдолюбы: где штрафной на Марсело?))

Ну, там, в Бундеслиге такого уровня Шальке, Леверкузен, Дортмунд...А, вот, уровня Барсы и Атлетик...

Ну что еще бедолагам глорам Барсы делать, поскуливать за желтую Карве, да за неудачную игру Рона,...

А ещё Валенсия, Сельта, Вильяреал, Сосьедад....

Бавария - шляпа.