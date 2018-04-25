Штутгарт. Кербер уверенно обыграла Квитову

Немка Анжелик Кербер в двух сетах обыграла чешку Петру Квитову в первом круге на турнире категории Premier в Штутгарте.
Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Уроженка Бремена обошлась без эйсов, она допустила 7 двойных ошибок и 4 раза взяла чужую подачу. На счету Квитовой, занимающей 10-е место в рейтинге WTA, 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 3 упущенных брейк-пойнта.
Штутгарт. Первый круг
Анжелик Кербер (Германия) – Петра Квитова (Чехия) - 6:3, 6:2
Во втором круге 12-я ракетка мира встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей француженку Кристину Младенович. Турнир в Германии завершится 29-го апреля.
Источник — Sport.ua
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