Кеи НИСИКОРИ: «Надаль – фаворит Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль продолжает штамповать одну за другой победы на грунте, и Кеи Нисикори не сомневается в том, что именно испанец является главным фаворитом предстоящего «Ролан Гаррос»:

«Надаль и Федерер находятся на другом уровне. Турниры ATP и особенно турниры «Большого шлема» становятся всё более конкурентными каждый год. Очень сильные игроки поднимаются в число 50 лучших теннисистов мира.

Появляются более молодые теннисисты, мотивированные, каждый хочет победить. Но для того чтобы достичь уровня Надаля, Федерера или дель Потро, нужно сделать очень многое.

Надаль будет главным фаворитом «Ролан Гаррос». Он доминирует в каждом матче на грунте. В Монте-Карло был более медленный грунт, чем в Мадриде и Париже. Посмотрим, что там будет. Джокович тоже играет очень хорошо, ситуация ещё может поменяться».