Новак ДЖОКОВИЧ: «Я всех подвел»

Серб Новак Джокович, проигравший Мартину Клижану во втором круге турнира в Барселоне (2:6, 6:1, 3:6), прокомментировал поражение.

«Мне жаль, что я не оправдал ожидания – ни болельщиков, ни свои. Сегодня я не смог сыграть на своем уровне, и мне трудно смириться с таким поражением. Можно много работать на тренировках, но матчи – это совсем другое. Я не буду рассказывать, что у меня сегодня не получилось. Но нам с командой нужно больше работать. К сожалению, я ненадолго задержался в Барселоне, но надеюсь когда-нибудь вернуться, потому что пребывание здесь принесло мне удовольствие. Здесь любят теннис, и такая культура не везде встречается».