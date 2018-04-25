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Новак ДЖОКОВИЧ: «Я всех подвел»

Период неудач серба продолжается

  • 25.04.2018 18:54
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Серб Новак Джокович, проигравший Мартину Клижану во втором круге турнира в Барселоне (2:6, 6:1, 3:6), прокомментировал поражение.
 
«Мне жаль, что я не оправдал ожидания – ни болельщиков, ни свои. Сегодня я не смог сыграть на своем уровне, и мне трудно смириться с таким поражением. Можно много работать на тренировках, но матчи – это совсем другое. Я не буду рассказывать, что у меня сегодня не получилось. Но нам с командой нужно больше работать. К сожалению, я ненадолго задержался в Барселоне, но надеюсь когда-нибудь вернуться, потому что пребывание здесь принесло мне удовольствие. Здесь любят теннис, и такая культура не везде встречается».
 
На пяти турнирах в этом сезоне он проиграл половину матчей, баланс побед и поражений составляет 5:5. На трех из этих пяти турниров Джокович проиграл в первом же матче.
 
Это худшее начало сезона в карьере Джоковича. Раньше он никогда не проигрывал больше трех матчей их первых десяти.

 

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Источник — Sports.ru

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