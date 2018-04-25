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Надаль обновил свой рекорд

Испанец продолжает штамповать победы на грунте

  • 25.04.2018 18:35
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль во втором круге турнира в Барселоне победил своего соотечественника Роберто Карбальеса-Баэну со счетом 6:4, 6:4.
 
Таким образом, 31-летний теннисист продлил рекордную серию по количеству выигранных на грунте сетов до 38, причем ни в одном из них сопернику не удавалось взять более 4 геймов.
 
На данный момент Рафаэль продолжает пятую в карьере серию из 30 и более выигранных партий на грунте. Только двум игрокам в истории удавалось добиться подобного: в 2003-2004 годах аргентинец Гильермо Кория завершил в свою пользу 35 сетов на грунте подряд, а серия румына Илие Настасе в 1973 году составила 34 сета.
 
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Источник — Чемпионат

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