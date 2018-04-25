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Штутгарт. Савчук вышла в четвертьфинал парного разряда

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко на супер тай-брейке разобралась с хозяйками турнира

  • 25.04.2018 18:33
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Tobias Frohlih. Ольга Савчук
© Tobias Frohlih. Ольга Савчук

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в 1/4 финала парного разряда на грунтовом Премьере в Штутгарте.

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко обыграла немецкую пару Антония Лоттнер / Лена Рюффер.

Штутгарт. 1-й круг парного разряда
Ольга Савчук (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) – Антония Лоттнер (Германия) / Лена Рюффер (Германия) – 7:6(2), 2:6, 10:2

Во втором круге Савчук и Остапенко могут сыграть против пары Людмила Киченок / Моник Адамчак, если они обыграют дуэт Ракель Атаво / Анна-Лена Гренефельд.

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Источник — Sport.ua

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