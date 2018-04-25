Штутгарт. Савчук вышла в четвертьфинал парного разряда

Украинская теннисистка Ольга Савчук вышла в 1/4 финала парного разряда на грунтовом Премьере в Штутгарте.
Украинка в дуэте с Аленой Остапенко обыграла немецкую пару Антония Лоттнер / Лена Рюффер.
Штутгарт. 1-й круг парного разряда
Ольга Савчук (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) – Антония Лоттнер (Германия) / Лена Рюффер (Германия) – 7:6(2), 2:6, 10:2
Во втором круге Савчук и Остапенко могут сыграть против пары Людмила Киченок / Моник Адамчак, если они обыграют дуэт Ракель Атаво / Анна-Лена Гренефельд.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.