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Новак ДЖОКОВИЧ: «Все ждут мой четвертьфинал с Надалем»

Сербский теннисист вскоре сыграет на турнире в Барселоне

  • 25.04.2018 11:13
  • 161 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Новак Джокович получил «уайлд-кард» на турнир в Барселоне. Экс-первая ракетка мира поделился своими ожиданиями от игры на грунте.
 
«Здесь на турнире собрались очень сильные игроки. Очевидно, что мне надо быть более скромным в ожиданиях от игры. Нужно сосредоточиться на следующем матче, пытаться победить, хотя, конечно, я понимаю, что все ждут четвертьфинал Надаль – Джокович.
 
Последние 15 месяцев получились очень тяжёлыми. Нужно было понять ситуацию и решить, как решать свои проблемы. Я допустил ошибки, вернулся слишком рано, т.к. очень хотел играть. Но я не был готов к этому, возникли проблемы с локтем. Всё это школа жизни.
 
Я играл совсем мало и теперь очень хочу поиграть побольше, не думая о боли в локте и других проблемах, которые отвлекают от тенниса.
 
Думаю, что моя игра на грунте улучшилась. Очевидно, что победа на «Роллан Гарросе» в 2016 году стала вершиной достижений на грунте. Но я также побеждал в Риме, Мадриде и Монте-Карло. В то же время есть такой парень, которого зовут Рафаэль Надаль. Он всегда является фаворитом турниров на таком покрытии. Победить его очень сложно», - рассказал Джокович пресс-службе ATP.
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Комментарии
    Юра Яковлев
    online
      Юра Яковлев, 25.04.2018 11:27
    0
    Только уже есть сомнения что дойдёшь до четверть финала !Был топом ,самым сильным ,а теперь фиг знаешь что
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