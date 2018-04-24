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ШАРАПОВА: «В матче с Гарсией принимала не так хорошо, как следовало»

Российская теннисистка прокомментировала поражение от француженки в Штутгарте

  • 24.04.2018 22:27
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова, в первом круге турнира в Штутгарте проигравшая в трех сетах француженке Каролин Гарсии, прокомментировала поражение.
 
«В целом я принимала не так хорошо, как следовало против теннисистки с такой подачей. Я не заставляла ее думать, возвращала слишком мало мячей. Она выигрывала легкие очки, что добавляло ей уверенности в розыгрышах.
 
Против нее идет быстрая игра, мы обе любим играть в агрессивном стиле. Мне нужно осмыслить то, что я проиграла второй сет, потом повела в третьей партии, но не смогла удержать брейк. Когда у меня есть преимущество, я должна быть умнее», - сказала Шарапова.
 
Ранее сообщалось, что Шарапова выпадет из топ-50 рейтинга WTA.
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Источник — WTA

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