ШАРАПОВА: «В матче с Гарсией принимала не так хорошо, как следовало»

«В целом я принимала не так хорошо, как следовало против теннисистки с такой подачей. Я не заставляла ее думать, возвращала слишком мало мячей. Она выигрывала легкие очки, что добавляло ей уверенности в розыгрышах.

Против нее идет быстрая игра, мы обе любим играть в агрессивном стиле. Мне нужно осмыслить то, что я проиграла второй сет, потом повела в третьей партии, но не смогла удержать брейк. Когда у меня есть преимущество, я должна быть умнее», - сказала Шарапова.