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Марта Костюк станет лучшей теннисисткой мира среди юниоров

Украинская теннисистка станет самой успешной юниоркой в рейтинге WTA

  • 24.04.2018 20:53
  • 942 просмотров
  • 4 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Выход в основную сетку грунтового турнира в Штутгарте и победа в стартовом матче над немкой Антонией Лоттнер гарантировали украинской теннисистке Марте Костюк дебют в топ-150 и восхождение на первую строку рейтинга в категории U-18.
 
15-летняя киевлянка уже набрала 80 рейтинговых очков в Штутгарте, что позволит ей в мировом рейтинге оставить позади 16-летнюю американку Аманду Анисимову. Топ-3 замыкает еще одна украинка Даяна Ястремская, которой в середине мая исполнится 18 лет.
 
Напомним, Марта Костюк в этом сезоне побывала в третьем раунде Australian Open, выиграла 60-тысячник в Берни, а в Чжухае добралась до финала.
 
Также напомним, что следующей соперницей Костюк в Штутгарте станет первая ракетка Франции и седьмая ракетка мира Каролин Гарсия.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.04.2018 21:00
    +2
    Строго говоря, уже выходом в основу Штутгарта Марта обеспечила себе лидерство в категории младше 18-ти.
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 24.04.2018 21:11
    +4
    Гарсию можно побеждать, нужно давить и агрессивно играть, что Марта хорошо умеет
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 24.04.2018 21:13
    +3
    Это 10 турнир для Марты за прошедший год. Анисимова сыграла 13, Ястремская -18. В то время когда среднестатистическая теннисистка старше 18 лет играет 20-30 турниров за год.
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    kusko
    online
      kusko, 24.04.2018 21:22
    0
    Сергей Богданов, 24.04.2018 21:11
    Гарсию можно побеждать, нужно давить и агрессивно играть, что Марта хорошо умеет
    +1
    Лишь бы психологически выдержала. А так всех теннисисток ниже топ 5 можно выигрывать на классе.
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