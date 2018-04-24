Марта Костюк станет лучшей теннисисткой мира среди юниоров

Выход в основную сетку грунтового турнира в Штутгарте и победа в стартовом матче над немкой Антонией Лоттнер гарантировали украинской теннисистке Марте Костюк дебют в топ-150 и восхождение на первую строку рейтинга в категории U-18.

15-летняя киевлянка уже набрала 80 рейтинговых очков в Штутгарте, что позволит ей в мировом рейтинге оставить позади 16-летнюю американку Аманду Анисимову. Топ-3 замыкает еще одна украинка Даяна Ястремская, которой в середине мая исполнится 18 лет.

Напомним, Марта Костюк в этом сезоне побывала в третьем раунде Australian Open, выиграла 60-тысячник в Берни, а в Чжухае добралась до финала.