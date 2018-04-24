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НАДАЛЬ: «Приезд Джоковича в Барселону - плохая новость для всех»

Испанец опасается серба

  • 24.04.2018 19:49
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением о приезде Новака Джоковича на турнир в Барселоне. Серб не присутствовал на этих соревнованиях с 2006 года. 
 
«Джокович не приезжал на турнир в Барселоне в течение длительного времени, но теперь он решил воспользоваться шансом. На его месте я бы сделал то же самое. Присутствие Новака – хорошая новость для организаторов и болельщиков, а вот соперникам приезд Джоковича заметно осложняет задачу», — цитирует Надаля Tennis World USA. 
 
В стартовом поединке на турнире в Барселоне Надаль (1) встретится с соотечественником Роберто Карбальес-Баэной. Джоковича (6) ждет поединок со словаком Мартином Клижаном (Q).
 
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Источник — Чемпионат

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