Шарапова выпадет из топ-50 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова неудачно выступила на грунтовом турнире категории Premier в Штутгарте (Германия). В стартовом матче бывшая первая ракетка мира в трех сетах уступила француженке Каролин Гарсии . В обновленном рейтинге WTA россиянка выпадет из топ-50.

Занимающая 41-е место в мировой классификации спортсменка проиграла каждый из четырех последних поединков. На Australian Open она уступила в третьем круге немке Анжелике Кербер, в Дохе – проиграла в стартовом круге румынке Монике Никулеску, в Индиан-Уэллсе ее обидчицей стала японка Наоми Осака.

Шарапова трижды выигрывала турнир в Штутгарте (2012, 2013, 2014). В прошлом сезоне на этих соревнованиях россиянка добралась до стадии полуфинала.