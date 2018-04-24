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Шарапова выпадет из топ-50 рейтинга WTA

Неудачное выступление на турнире в Штутгарте отразилось на месте россиянки в мировой классификации

  • 24.04.2018 19:52
  • 1113 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова неудачно выступила на грунтовом турнире категории Premier в Штутгарте (Германия). В стартовом матче бывшая первая ракетка мира в трех сетах уступила француженке Каролин Гарсии. В обновленном рейтинге WTA россиянка выпадет из топ-50. 
 
Занимающая 41-е место в мировой классификации спортсменка проиграла каждый из четырех последних поединков. На Australian Open она уступила в третьем круге немке Анжелике Кербер, в Дохе – проиграла в стартовом круге румынке Монике Никулеску, в Индиан-Уэллсе ее обидчицей стала японка Наоми Осака. 
 
Шарапова трижды выигрывала турнир в Штутгарте (2012, 2013, 2014). В прошлом сезоне на этих соревнованиях россиянка добралась до стадии полуфинала.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Alexsandr Roy
    online
      Alexsandr Roy, 24.04.2018 20:01
    +2
    Какая важная информация
    Ссылка
    Alexsandr Roy
    online
      Alexsandr Roy, 24.04.2018 20:06
    +5
    Кажется, что я зашёл не на Спорт.юа, а на спорт,сру
    Ссылка
    Юра Яковлев
    online
      Юра Яковлев, 24.04.2018 20:07
    +1
    Шараповой нужно ещё больше сниматься в рекламах))Да она себе в прошлом заработала большое имя,но сейчас она посредственный теннисист ,а рекламируют словно она Богиня тенниса
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 24.04.2018 20:09
    +2
    то треба траур об'явити?
    Ссылка
    Alexsandr Roy
    online
      Alexsandr Roy, 24.04.2018 20:10
    +4
    grifon, 24.04.2018 20:09
    то треба траур об'явити?
    Ввести войска в Штутгарт
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 24.04.2018 20:12
    +1
    або так))
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    Юра Яковлев
    online
      Юра Яковлев, 24.04.2018 20:33
    +1
    Единственное что хорошо Шарапова делает - так это одевается,вот наряды у неё всегда красивые и стильные ,а то к примеру та же Халеп как плавец одевается)
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